закрыть
27 сентября 2025, суббота, 1:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рабочий завода Tesla требует $51 млн после «нападения» робота

  • 27.09.2025, 1:29
Рабочий завода Tesla требует $51 млн после «нападения» робота

Мужчина получил травмы от удара механической рукой.

В США рабочий завода Tesla требует $51 млн после «нападения» робота, пишет Daily Mail.

Технический специалист компании Tesla Питер Хинтердоблер подал иск на сумму $51 млн против автопроизводителя FANUC America — поставщика промышленных роботов. Поводом стало происшествие на заводе во Фремонте в июле 2023 года, где истец получил тяжелые травмы от удара механической рукой робота.

По утверждению Хинтердоблера, инцидент произошел во время разборки оборудования. Рука робота с трехтонным противовесом внезапно отсоединилась и ударила его с большой силой. В результате 50-летний специалист потерял сознание и упал на пол цеха. На лечение он уже потратил $1 млн, а будущие медицинские расходы оцениваются как минимум в $6 млн.

В иске заявляется, что Tesla не обеспечила безопасность работ — оборудование не было должным образом отключено и закреплено. Также указывается на недостатки в проектировании робота со стороны FANUC. После происшествия на предприятии были введены новые протоколы безопасности для подобных операций.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос