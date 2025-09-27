закрыть
27 сентября 2025, суббота, 4:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Xiaomi выпустила чехол, превращающий смартфон в игровую консоль

  • 27.09.2025, 4:36
Xiaomi выпустила чехол, превращающий смартфон в игровую консоль

Чехол оснащен круглым четырехпозиционным джойстиком.

Xiaomi представила чехол, который превращает новые флагманские смартфоны 17 Pro и 17 Pro Max в портативные ретро-консоли. Об этом сообщает The Verge.

Чехол под названием Xiaomi Retro Handheld Console Case оснащен традиционными элементами управления: круглым четырехпозиционным джойстиком, кнопками ABXY, а также клавишами Start, Select и питания.

По данным компании, чехол укомплектован аккумулятором емкостью 200 мАч, которого достаточно для 40 дней работы при ежедневных трехчасовых игровых сессиях. На промоматериалах демонстрируется поддержка ряда игр, включая популярный проект Angry Birds.

В Китае стоимость аксессуара установлена на уровне 299 юаней.

Смартфоны Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max стали первыми устройствами на базе нового флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и внешним OLED-дисплеем, на который при подключении Xiaomi Retro Handheld Console Case выводится изображение. Экран также можно использовать для создания селфи, установки таймеров, управления музыкой или кастомизации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос