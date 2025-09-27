закрыть
27 сентября 2025, суббота, 10:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Неужели президент России дал вам поручение так себя вести?»

  • 27.09.2025, 10:05
«Неужели президент России дал вам поручение так себя вести?»

Оккупант жалуется на «беспредел» командиров.

Оккупант рассказал о «беспределе» командования на фронте в войне против Украины: «Отправляют просто на смерть. Они просто из своих бункеров командуют, ребят на пушечное мясо отправляют. Лишь бы себе звезды поставить, героев каких-то получить. Говорят, что там - свиньи, с#ка, а у нас кто? Наше высшее руководство, видимо, знать не знает, что здесь происходит. Неужели президент России дал вам поручение так себя вести?».

Военный рассказывает, что российское командование убивает своих и обещает рассказать об этом, если выживет: «Просто толкают вперед, не пойдешь - завалят «птичкой» своей же».

Отмечается, что оккупант выжил и куда-то будто передал информацию о том, что происходит на фронте. После этого он исчез, как сообщила сестра - «вывезли в неизвестном направлении». Больше на связь оккупант не выходил.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос