«Неужели президент России дал вам поручение так себя вести?»
- 27.09.2025, 10:05
Оккупант жалуется на «беспредел» командиров.
Оккупант рассказал о «беспределе» командования на фронте в войне против Украины: «Отправляют просто на смерть. Они просто из своих бункеров командуют, ребят на пушечное мясо отправляют. Лишь бы себе звезды поставить, героев каких-то получить. Говорят, что там - свиньи, с#ка, а у нас кто? Наше высшее руководство, видимо, знать не знает, что здесь происходит. Неужели президент России дал вам поручение так себя вести?».
Военный рассказывает, что российское командование убивает своих и обещает рассказать об этом, если выживет: «Просто толкают вперед, не пойдешь - завалят «птичкой» своей же».
Отмечается, что оккупант выжил и куда-то будто передал информацию о том, что происходит на фронте. После этого он исчез, как сообщила сестра - «вывезли в неизвестном направлении». Больше на связь оккупант не выходил.