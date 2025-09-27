«Неужели президент России дал вам поручение так себя вести?» 27.09.2025, 10:05

Оккупант жалуется на «беспредел» командиров.

Оккупант рассказал о «беспределе» командования на фронте в войне против Украины: «Отправляют просто на смерть. Они просто из своих бункеров командуют, ребят на пушечное мясо отправляют. Лишь бы себе звезды поставить, героев каких-то получить. Говорят, что там - свиньи, с#ка, а у нас кто? Наше высшее руководство, видимо, знать не знает, что здесь происходит. Неужели президент России дал вам поручение так себя вести?».

Военный рассказывает, что российское командование убивает своих и обещает рассказать об этом, если выживет: «Просто толкают вперед, не пойдешь - завалят «птичкой» своей же».

Отмечается, что оккупант выжил и куда-то будто передал информацию о том, что происходит на фронте. После этого он исчез, как сообщила сестра - «вывезли в неизвестном направлении». Больше на связь оккупант не выходил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com