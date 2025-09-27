Белоруска нашла в магазине ягоды по 721 рублю за килограмм 27.09.2025, 17:31

1,134

Цена вызвала шквал возмущений в соцсетях.

Блогерка Марина из Полоцка обозревает магазины, кафе и различные заведения в своем городе, пишет «Зеркало». В этот раз женщина зашла в супермаркет Green, где нашла очень дорогие замороженные ягоды. Цена за килограмм шокирует.

- Дождались новинок, а лучше бы не ждали, потому что, как обычно, баночка выглядит привлекательно, а вот цена… — говорит Марина и показывает цветные баночки с мороженым. — Банан в молочном шоколаде стоит, знаете, сколько? 35 рублей за 130 грамм. Жимолость в молочном и белом шоколаде — 38 рублей. Это за килограмм 296 рублей, представляете! Это вы не удивляйтесь, удивляетесь вот этому. Земляника, знаете, сколько стоит? 44 рубля за 60 грамм. И это 721 рубль за килограмм. Мой велик столько стоит. Посмотрели? Уходим. Спасибо, все вкусно. Я сыта.

Как выяснило «Зеркало», это замороженные ягоды и фрукты от российского бренда Frambini. И у них действительно такие цены в магазине Green. На сайте производитель отмечает, что ягоды для продукта отбирают вручную, затем они подвергаются шоковой заморозке, а потом — поливаются натуральным шоколадом без консервантов и красителей. Также отмечается, что в десерте нет сахара.

Под видео Марины разгорелись споры. Некоторые беларусы посчитали, что такие цены слишком высокие, другие оправдывали производителя и говорили, что это деликатес, а были и те, кто уже попробовал этот продукт:

«Они вообще офигели с такими ценами на какое-то мороженое, и куда государство смотрит? Они только и знают, что деньги дерут с народа».

«Спасибо, что предупредили, никогда не смотрю цену. Я б никогда не подумала, что столько оно может стоить — взяла бы, и на кассе была бы в шоке».

«Вчера хотела купить, глянула на цену — и перехотелось».

«А у меня муж официально получает пять тысяч рублей, и каждый день ноет, что мало, что ему не хватает на семью и что за эти деньги жить невозможно. Кредитов нет, квартира своя, в Минске».

«Ну класс, нечего сказать — зарплата как килограмм земляники».

«Нули не перепутали? 700 бел. руб. — это 210 долларов».

«Ну и, кстати, очень вкусно. Вчера взял каждого вида на пробу — нам с девушкой зашло. Дороговато, может, немного, но и не на каждый же день».

«Очень вкусно. Недавно в „Санте“ клубнику в шоколаде покупали за 34 руб».

«Ну, землянику попробуй вырасти и в объемах. Поэтому и стоимость такая: хотите деликатес — платите. Что-то никто не идет и не смотрит, что лобстеры или какая-то такая шелупень стоят как крыло самолета. Но тут прям — ай-яй-яй».

«Ну, раз продается — кто-то же это берет. Есть спрос — есть товар. Я лично такое не беру, даже если бы денег у меня было много, я бы не покупала, не тратила их на всякую ерунду».

