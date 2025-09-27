Трамп приказал ввести войска в еще один американский город 5 27.09.2025, 21:46

1,710

После Вашингтона, Лос-Анджелеса и Мемфиса войска направлены в Портленд.

Президент США Дональд Трамп распорядился направить войска в город Портленд на западе страны, а также на объекты Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE). Он заявил, что позволяет применять полную силу, если это будет необходимо, но не уточнил, каким вооружением эти войска будут обеспечены

«По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм я поручаю министру войны Питу Хегсету направить все необходимые войска для защиты измученного войной Портленда и объектов ICE, находящихся в осаде со стороны Антифа и других внутренних террористов», — написал Трамп на платформе Truth Social.

Решение Трампа о вводе войск в Портленд стало уже четвертым по счету после подобных действий в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Мемфисе.

Мэр Портленда Кит Уилсон, представитель Демократической партии, ранее выступал против ввода войск в город и отмечал, что он не просил и не требует вмешательства федеральной власти.

Протесты в Портленде возле офиса ICE продолжаются несколько месяцев. Они вызваны возмущением мерами администрации Трампа против нелегальной иммиграции. В сообщении Трампа не уточняется, какие войска будут в этой операции задействованы: Национальная гвардия или регулярные вооруженные силы.

Его заявление появилось через несколько дней после трагедии в Техасе, где в результате стрельбы на объекте ICE погибли два человека, а один пострадавший находился в критическом состоянии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com