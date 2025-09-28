У Лукашенко закончились деньги 11 28.09.2025, 8:08

Признание правителя.

Во время встречи с жителями Шкловского района, Лукашенко признался, что ему постоянно снится сон, что он работает в Городце, пишет «Салiдарнасць».

— А потом еще во сне думаю, что я у кого-то что-то прошу. …Имейте в виду, что лучше работы, чем в сельском хозяйстве, нет. Я уже попробовал в своей жизни все. Казалось бы, ну ты там на верхотуре, на вершине — ничего подобного, все равно тянет к земле.

В очередной раз правитель повторил, что «у нас кто хочет заработать в Беларуси сегодня, он может заработать». Посетовал на то, что его поколение выросло в горе после войны и следом процитировал просьбу молодежи давать поддержку за второго рожденного ребенка.

— Я говорю: да господь с вами, это можно, но где взять деньги для этого? Что, у пенсионеров отобрать деньги? Так они у нас небогатые. За второго ребенка платить? — возмутился Лукашенко. — Кто платил за шестого в те времена? Вот такое сознание у людей.

И вот я по-старинному задаю вопрос: неужели нашему поколению надо эти какие-то трудности? Не дай бог, война. Чтобы мы после этого научились ценить жизнь.

В условиях, когда рождаемость в стране побила антирекорд, Лукашенко дает понять: на расширение социальных льгот семьям с детьми рассчитывать не стоит. Похоже, белорусам следует быть готовыми к дальнейшему урезанию соцподдержки.

Напомним, что на протяжении многих лет Лукашенко обещал поддерживать семьи с детьми. Мемом стала фраза правителя в послании народу и парламенту в 2011-м году: «Один ребенок — это ваш ребенок. Два — посмотрим на семью, может, кого-то и надо поддержать, но это тоже ваши дети. Вот третий — это мой ребенок. <…> Третий ребенок — это мой и чуть-чуть ваш. Четвертый — сто процентов, и пятый, и следующие — это мои».

