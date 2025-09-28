Украинский политолог: Лукашенко пытается выжить 3 28.09.2025, 9:38

Евгений Магда

Диктатор превратился в геополитического адьютанта Путина.

Лукашенко транслирует мысли Путина, а также хочет улучшить свое положение, поэтому и заявил, что Беларусь, Россия и Украина должны провести переговоры об окончании конфликта в Украине, но ему сначала нужно поговорить с Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал «Белсату» украинский политолог Евгений Магда.

Евгений Магда отметил, что Александр Лукашенко – это «геополитический адъютант Путина».

«Что у Путина в голове, то у Лукашенко на языке. И он таким образом поднимает собственную значимость. Он же не может сосредоточиться только на том, что говорит, например, Трамп о нем. Ему нужно показывать свое значение и в Европе, тем более на фоне противоречий между Трампом и политиками в Европе», – говорит Магда.

Лукашенко также заявил, что у него есть «хорошее предложение» для Владимира Зеленского, но раскрывать он его не будет – пусть Путин скажет. Магда сомневается, что Лукашенко действительно что-то знает.

«Он сейчас дождется, когда что-нибудь прозвучит, и скажет: «Я же вам об этом говорил еще 26 сентября!», – отмечает Магда. – Я верю, что Запад его расспрашивает, как лучше говорить с Путиным, потому что он действительно с ним интенсивно общается».

При этом в процессе принятия решений Кремлем Лукашенко не участвует, считает эксперт.

«Я приведу пример. Февраль 2022 года. Лукашенко в начале месяца дает интервью российскому пропагандисту Соловьеву, и он говорит, что Украину за три дня [захватят]. То есть он знал, что вторжение будет, но то, что он не знал даты вторжения – у меня нет сомнений. Иначе он бы не звонил Зеленскому и не говорил бы: «Володя, я не знал», – говорит Евгений Магда.

Он считает, что Лукашенко своими заявлениями борется за политическое выживание. В Украине же его слова не вызывают никакого доверия. «Если выйти на улицу Киева и попросить отреагировать на заявление Лукашенко и сказать, что у нас с Беларусью есть дипломатические отношения, то большинство людей будут искренне удивлены. То есть имидж Беларуси и белорусов из-за действий Лукашенко плохи. Это не секрет», – отметил Магда.

