Эмма Уотсон рассказала, как сложилась ее карьера после «Гарри Поттера»2
- 28.09.2025, 14:15
- 2,384
Сейчас актриса сосредоточилась на личной жизни и общественных инициативах.
Британская актриса Эмма Уотсон поделилась трудностями адаптации к Голливуду после окончания съемок в «Гарри Поттере». Она эмоционально рассказала о своих впечатлениях от работы на съемочных площадках после франшизы Дж. К. Роулинг, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
После 12 лет, проведенных в роли Гермионы Грейнджер, Уотсон признается, что ожидала, что коллеги станут для нее «семьей» и друзьями на всю жизнь, как это было на съемках «Гарри Поттера». Однако в Голливуде она столкнулась с разочарованием, большинство людей приходят на съемки с карьерными целями, а не ради дружбы. По словам актрисы, это стало для нее «крайне болезненным опытом».
«Я приходила на работу, ожидая дружбы, и это было очень болезненно, потому что большинство людей приходят за карьерой, за ролью», — отметила она. Уотсон добавила, что этот опыт «разрушил» ее ожидания, но одновременно дала ей повод гордиться собой, ведь, по ее словам, у нее еще есть что ломать и чему учиться.
Актриса подчеркнула, что надеется, что люди, не разделяющие ее мнение, смогут продолжать любить ее, а она — сохранять любовь к другим, несмотря на различия во взглядах.
Сейчас Уотсон значительно сократила участие в кино после фильма «Маленькие женщины» 2019 года, сосредоточившись на личной жизни и общественных инициативах.