ГУР уничтожило «буханку» с российскими операторами дронов
- 28.09.2025, 15:14
- 1,060
Видеофакт из оккупированного Мелитополя.
В Мелитополе Запорожской области бойцы украинской разведки провели спецоперацию, в результате которой ликвидировали четырех российских операторов дронов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
В субботу, 27 сентября, на территории авиагородка во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв.
Также уточняется, что закрытая военная база российских оккупантов находилась под охраной, однако это не помешало украинским разведчикам.
В ходе операции был уничтожен автомобиль УАЗ, известный как «буханка». Внутри машины находились по меньшей мере четверо военных РФ — операторы беспилотных летательных аппаратов, которые погибли в результате взрыва.
В ГУР отмечают, что ликвидация автомобиля со специалистами по управлению дронами стала важным ударом по возможностям оккупантов осуществлять воздушную разведку и атаки на позиции украинских сил.