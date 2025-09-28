ГУР уничтожило «буханку» с российскими операторами дронов 28.09.2025, 15:14

1,060

Фото: скриншот видео

Видеофакт из оккупированного Мелитополя.

В Мелитополе Запорожской области бойцы украинской разведки провели спецоперацию, в результате которой ликвидировали четырех российских операторов дронов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

В субботу, 27 сентября, на территории авиагородка во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв.

Также уточняется, что закрытая военная база российских оккупантов находилась под охраной, однако это не помешало украинским разведчикам.

В ходе операции был уничтожен автомобиль УАЗ, известный как «буханка». Внутри машины находились по меньшей мере четверо военных РФ — операторы беспилотных летательных аппаратов, которые погибли в результате взрыва.

В ГУР отмечают, что ликвидация автомобиля со специалистами по управлению дронами стала важным ударом по возможностям оккупантов осуществлять воздушную разведку и атаки на позиции украинских сил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com