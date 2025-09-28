Выборы в Молдове признали состоявшимися 11 28.09.2025, 19:31

Додон уже готовит «протесты».

В Молдове на парламентских выборах явка избирателей значительно превысила 33,33%. Это позволяет признать выборы состоявшимися. Между тем прокремлевская «оппозиция» уже анонсировала протесты.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Молдовы.

По состоянию на 18:45 по Кишиневу голос на парламентских выборах отдали более 1,44 миллиона избирателей, или 47,8%. Это значительно превышает минимально необходимый порог для признания выборов.

Между тем лидер прокремлевской «Партии социалистов» и один из лидеров спонсируемого Кремлем «Патриотического блока», экс-президент Молдовы Игорь Додон уже заявил прессе, что пророссийская «оппозиция» якобы «победит» на парламентских выборах.

При этом Додон анонсировал «мирный протест» 29 сентября - заявив, что «надо защитить победу». Так называемый «мирный протест» запланирован пророссийскими силами на 12:00 29 сентября.

«Мы должны быть готовыми завтра защищать нашу победу. То, что оппозиция победит на этих выборах уже очевидно», - заявил Додон.

Напомним, что 28 сентября в Молдове проходят парламентские выборы. Основная борьба развернулась между двумя политическими партиями - правящей партией «Действие и солидарность» (PAS) и «Патриотическим блоком».

«Действие и солидарность» занимает проевропейскую и проукраинскую позицию, тогда как «Патриотический блок» - пророссийская политсила, которая финансируется из Москвы и настроена против ЕС и Украины. Именно поэтому выборы назвали «определяющими": победа приспешников Кремля может резко развернуть курс страны в плохую для Молдовы сторону.

Пророссийские силы пытаются сорвать голосование сторонников проевропейской партии. В частности зарубежные участки для голосования начали фейково «минировать» - диаспора может переломить ситуацию и отдать много голосов за «Действие и солидарность».

