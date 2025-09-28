Лукашенко в ужасе умоляет Зеленского 28.09.2025, 20:29

Товарищи, у вас ус отклеился, вашу истерику все видят.

Украинский военный аналитик Алексей Копытько написал о роли диктатора Лукашенко в трудную для Кремля минуту:

— На арену внезапно ворвался юный бунтарь-трампист Лукашенко. Чтобы после многочасовых переговоров с Путиным сообщить миру поражающую новизной мысль: «Кремль сформулировал хооорррроооошее предложение, а если Украина не согласится — Украины не будет!»

И об этом он хотел бы поговорить с Зеленским. Дабы закончить эту «непонятную войну». Эти «предложения» выслушал Трамп на Аляске и якобы в целом одобрил.

В словесных эскападах Лукашенко вместе с откровенным бредом и выверенными словами для нескольких пар ушей очень часто проскакивает реальное содержание.

В данном случае оно есть. Лукашенко говорит: если не договоримся на троих (Украина, Россия, Беларусь) — плохо будет всем.

Из чего следует:

Несмотря на попытки убедить Украину в безысходности положения, если Украина продолжит сопротивление, оказывается — будет плохо России! Как же так? Если все якобы так хорошо, если российская армия якобы сметает все на своем пути, то как же может быть плохо России? Непонятно.

Лукашенко в ужасе, осознает, что он существует ровно до тех пор, пока нужен Кремлю в качестве прокси. Хочет максимально расторговать этот статус. Принимая американцев, имитируя влияние на украинскую сторону и др.

По сути, Лукашенко умоляет Зеленского его спасти. Теоретически, почему бы и нет? Но что взамен? Верить минскому фюреру на слово — себя не уважать.

Беглый анализ открытых источников дает такую канву. На Аляске Путин действительно что-то сказал Трампу. Видимо, пообещал очень быстро переломить ситуацию на земле и обосновать свой ультиматум, чтобы Трампу было комфортно продавливать со своей стороны.

Трамп свою часть сделки выполнил, был поток нехороших заявлений и публикаций, санкции после «50 дней» не наступили. Но Путин на земле ничего радикально не изменил. Т.е. — обманул и подставил Трампа.

Отсюда реплики Трампа о «бумажном тигре» и бессмысленных убийствах людей. Вот если бы они были со смыслом — тогда другое дело! А так Путин выглядит несолидно и ставит Трампа в неудобное положение.

Дальше — либо продолжение вязкой кровавой войны. Либо эскалация — больше динамики и больше крови. И незаработанные деньги!

Трамп прямым текстом пишет — это без меня, пусть Европа разгребает. Позиция Украины очень прозрачная — максимально быстро остановить боевые действия без идиотских ультиматумов России.

Лукашенко выпущен, чтобы обосновать требования Москвы. Как раз в тот момент, когда Россия ухудшает свой экономический прогноз, повышает налоги, подсчитывает триллионы минуса в бюджете и судорожно чинит НПЗ…

