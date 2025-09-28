Трамп посетит срочную встречу американских генералов, которую устраивает Хегсет 2 28.09.2025, 21:58

Теперь ответственность за обеспечение безопасности мероприятия будет возложена на Секретную службу США.

Президент США Дональд Трамп практически в последний момент решил присутствовать на встрече высших генералов страны в Куантико, штат Вирджиния, которую министр обороны Пит Хегсет распорядился провести на прошлой неделе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ с планированием.

Отмечается, что появление Трампа на встрече может омрачить планы Хегсета, а также добавит больше проблем в организации безопасности масштабного события. Теперь ответственность за обеспечение безопасности мероприятия будет возложена на Секретную службу США.

В издании напомнили, что Хегсет на прошлой неделе приказал сотням высших армейских генералов и адмиралов в званиях от одной звезды и выше, а также старшим рядовым и рядовым прибыть в Квантико 30 сентября, чтобы послушать его выступление о военных стандартах и его видении «воинской этики». Продолжительность мероприятия должна была составить менее часа, но визит Трампа может изменить этот график.

По оценкам экспертов, расходы на перелет, проживание и транспортировку всех военных руководителей, некоторые из которых приедут с Ближнего Востока, из Европы и Индо-Тихоокеанского региона, составят миллионы долларов, добавили в издании.

