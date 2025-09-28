Трамп посетит срочную встречу американских генералов, которую устраивает Хегсет

Трамп посетит срочную встречу американских генералов, которую устраивает Хегсет2
Теперь ответственность за обеспечение безопасности мероприятия будет возложена на Секретную службу США.
Президент США Дональд Трамп практически в последний момент решил присутствовать на встрече высших генералов страны в Куантико, штат Вирджиния, которую министр обороны Пит Хегсет распорядился провести на прошлой неделе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ с планированием.
Отмечается, что появление Трампа на встрече может омрачить планы Хегсета, а также добавит больше проблем в организации безопасности масштабного события. Теперь ответственность за обеспечение безопасности мероприятия будет возложена на Секретную службу США.
В издании напомнили, что Хегсет на прошлой неделе приказал сотням высших армейских генералов и адмиралов в званиях от одной звезды и выше, а также старшим рядовым и рядовым прибыть в Квантико 30 сентября, чтобы послушать его выступление о военных стандартах и его видении «воинской этики». Продолжительность мероприятия должна была составить менее часа, но визит Трампа может изменить этот график.
По оценкам экспертов, расходы на перелет, проживание и транспортировку всех военных руководителей, некоторые из которых приедут с Ближнего Востока, из Европы и Индо-Тихоокеанского региона, составят миллионы долларов, добавили в издании.