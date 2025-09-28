закрыть
28 сентября 2025, воскресенье, 22:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне с танкеров запускают дроны по Европе

  • 28.09.2025, 22:19
  • 1,268
Россияне с танкеров запускают дроны по Европе

Зеленский в вечернем видеообращении раскрыл подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска дронов по странам Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.

«Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран», - заявил президент Украины.

Глава Украины добавил, что на неделе Украина ожидает решений Европы по давлению на РФ. По меньшей мере должен быть 19-й пакет санкций.

«Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота», - добавил президент Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос