Россияне с танкеров запускают дроны по Европе
- 28.09.2025, 22:19
Зеленский в вечернем видеообращении раскрыл подробности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска дронов по странам Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.
«Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран», - заявил президент Украины.
Глава Украины добавил, что на неделе Украина ожидает решений Европы по давлению на РФ. По меньшей мере должен быть 19-й пакет санкций.
«Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота», - добавил президент Украины.