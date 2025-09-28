Россияне с танкеров запускают дроны по Европе 28.09.2025, 22:19

1,268

Зеленский в вечернем видеообращении раскрыл подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска дронов по странам Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.

«Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран», - заявил президент Украины.

Глава Украины добавил, что на неделе Украина ожидает решений Европы по давлению на РФ. По меньшей мере должен быть 19-й пакет санкций.

«Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота», - добавил президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com