Экспорт нефтепродуктов с индийского НПЗ «Роснефти» упал вдвое 29.09.2025, 12:15

После санкций ЕС.

Санкции Евросоюза против индийской компании Nayara Energy, контролируемой российскими структурами, принесли плоды. Хотя благодаря пришедшим на помощь властям бизнес понемногу начал восстанавливаться после первоначального провала, происходит это за счет внутреннего рынка. Экспорт же, который в значительной степени направлялся в Европу, рухнул, и сейчас компания в основном отгружает нефтепродукты в плавучие хранилища.

В сентябре НПЗ Nayara, третий по мощности в Индии, отправит на экспорт около 2,2 млн баррелей – в два с лишним раза меньше, чем в сентябре 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. При этом более половины объема, уже загруженного в этом месяце, не доставляется покупателям, а остается на дрейфующих танкерах либо перегружается на другие суда у побережья Омана.

Таким образом, значительная часть нефтепродуктов Nayara, которая подконтрольна «Роснефти» и инвестфонду United Capital Partners Ильи Щербовича, отправляется на хранение в море. По крайней мере, четыре танкера, используемых в качестве плавучих хранилищ, с конца августа приняли продукции почти на 130 000 тонн (около 950 000 баррелей), свидетельствуют данные об отслеживании судов.

После введения санкций ЕС несколько из 11 членов совета директоров немедленно подали в отставку, включая гендиректора Алессандро Дес Доридеса и других граждан ЕС. Кризис углубился в результате расторжения контрактов рядом судоходных компаний, таких как Great Eastern Shipping, так как при продолжении сотрудничества они лишились бы европейского страхового покрытия. Бойкот со стороны банков и ряда контрагентов на индийском нефтяном рынке усугубил ситуацию. Загрузка мощностей на НПЗ упала до 70%.

Правительство помогает Nayara восстановить работу. Сейчас компания обсуждает с рядом банков, включая State Bank of India, как наладить нормальные платежи в рупиях, а банк UCO Bank получил разрешение заняться внешними платежными операциями, рассказали Bloomberg люди, знакомые с ситуацией. Но, по их словам, даже после встреч с руководством Nayara крупные банки с зарубежными активами, такие как State Bank of India, готовы заниматься только внутренними платежами.

Крупный индийский рынок топлива является «сильным буфером» для НПЗ, на него можно направлять дополнительные объемы, говорит Вандана Хари, основательница аналитической компании Vanda Insights. Загрузка мощностей сейчас составляет 75%, и работа компании нормализуется, говорится в заявлении Nayara. Вопрос с обеспечением сырья не стоит – почти всю сырую нефть завозит «Роснефть», а также некоторые местные производители.

Однако Nayara также ведет переговоры о возобновлении закупок у Саудовской Аравии и Ирака, рассказал непосредственно знающий об этом человек. Компания стремится убедить продавцов, что в отсутствие санкций США они не несут риски, и рассчитывает наладить поставки в течение нескольких недель.

