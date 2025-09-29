В Заславле на дороге сделали экспериментальную разметку

В Заславле на дороге сделали экспериментальную разметку6
Такой нет даже в Минске.
Белорусский дорожный инженерно-технический центр сообщил о реализации пилотного проекта по нанесению дорожной разметки в Заславле.
Так в городе появилась экспериментальная дорожная разметка, разработанная для повышения безопасности детей.
Традиционную белую «зебру» возле заславльской школы дополнили яркими элементами: жёлтая зона посадки-высадки детей с окантовкой из красного холодного пластика. Такой контрастный дизайн призван максимально привлечь внимание водителей, заставив их заранее снизить скорость.
Для нанесения сложной графики специалисты использовали современную технологию и оборудование, которое позволяет автоматически и с высокой точностью наносить на асфальт дорожные знаки и сложные аппликации, обеспечивая их долговечность.
На всех знаках, нанесённых стимографом, можно заметить не цельное изображение, а объёмное, которое состоит из множества точек. Такие знаки более устойчивы к воде и меньше изнашиваются.