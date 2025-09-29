В Польше приземлились еще два метеозонда с сигаретами
- 29.09.2025, 12:36
Двух белoрусов депортируют.
Польские полицейские обнаружили недалеко от границы с Беларусью метеозонды, к которым были прикреплены сигареты без польских акцизных марок. По воздуху контрабандисты переправили почти 3 тыс. пачек, пишет Most.
Странная машина кружила поблизости
Один из объектов приземлился утром 27 сентября на территории одного из предприятий Бельска-Подляского. К метеозонду было прикреплено 1,5 тыс. пачек сигарет. Сотрудница охраны вызвала полицию и рассказала, что видела подозрительный автомобиль, который в то утро кружил у предприятия.
Вскоре машину установили. За рулем оказался 40-летний гражданин Беларуси. В его телефоне полицейские нашли геолокационную метку, указывающую на место, где приземлилась контрабанда. Мужчину задержали и доставили в полицейский изолятор. Ему уже предъявили обвинения в контрабанде табачных изделий и уклонении от уплаты налогов.
Еще 1400 пачек приземлились в гмине Шудзялово — она входит в приграничный Сокульский повет. Один из местных жителей услышал во дворе грохот и вызвал полицию.
Как раз когда на месте работали оперативники, к месту падения объекта подъехал автомобиль. Но, заметив полицейских, водитель резко сдал назад. В машине оказались два гражданина Беларуси — 55 и 22 лет. Им предъявили обвинение в контрабанде табачных изделий и уклонении от уплаты налогов. Мужчин передали пограничникам, вероятно, им выдадут решения о выдворении из Польши.
Напомним, в субботу, 27 сентября, сообщалось еще о двух метеозондах, упавших в Белостоке и его окрестностях. Первый — с 2 тыс. пачек сигарет — приземлился на парковке у гипермаркета Auchan. Еще один нашли в пригороде Белостока Клеосине.
Погранслужба сообщила о задержании двух поляков, у которых при себе были упаковки с сигаретами.
Интерес контрабандистов к воздушному пути переброски сигарет вырос после того, как на польско-белoрусской границе выстроили забор. Метеозонды перемещаются на низкой высоте, поэтому радары их не обнаруживают. Но ветер часто относит их далеко от мест предполагаемой посадки. Обычно зонды сопровождают GPS-датчиками, что облегчает контрабандистам их поиск на польской стороне.