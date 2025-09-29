В Польше приземлились еще два метеозонда с сигаретами 29.09.2025, 12:36

1,892

Двух белoрусов депортируют.

Польские полицейские обнаружили недалеко от границы с Беларусью метеозонды, к которым были прикреплены сигареты без польских акцизных марок. По воздуху контрабандисты переправили почти 3 тыс. пачек, пишет Most.

Странная машина кружила поблизости

Один из объектов приземлился утром 27 сентября на территории одного из предприятий Бельска-Подляского. К метеозонду было прикреплено 1,5 тыс. пачек сигарет. Сотрудница охраны вызвала полицию и рассказала, что видела подозрительный автомобиль, который в то утро кружил у предприятия.

Вскоре машину установили. За рулем оказался 40-летний гражданин Беларуси. В его телефоне полицейские нашли геолокационную метку, указывающую на место, где приземлилась контрабанда. Мужчину задержали и доставили в полицейский изолятор. Ему уже предъявили обвинения в контрабанде табачных изделий и уклонении от уплаты налогов.

Двух белoрусов депортируют

Еще 1400 пачек приземлились в гмине Шудзялово — она входит в приграничный Сокульский повет. Один из местных жителей услышал во дворе грохот и вызвал полицию.

Как раз когда на месте работали оперативники, к месту падения объекта подъехал автомобиль. Но, заметив полицейских, водитель резко сдал назад. В машине оказались два гражданина Беларуси — 55 и 22 лет. Им предъявили обвинение в контрабанде табачных изделий и уклонении от уплаты налогов. Мужчин передали пограничникам, вероятно, им выдадут решения о выдворении из Польши.

Напомним, в субботу, 27 сентября, сообщалось еще о двух метеозондах, упавших в Белостоке и его окрестностях. Первый — с 2 тыс. пачек сигарет — приземлился на парковке у гипермаркета Auchan. Еще один нашли в пригороде Белостока Клеосине.

Погранслужба сообщила о задержании двух поляков, у которых при себе были упаковки с сигаретами.

Интерес контрабандистов к воздушному пути переброски сигарет вырос после того, как на польско-белoрусской границе выстроили забор. Метеозонды перемещаются на низкой высоте, поэтому радары их не обнаруживают. Но ветер часто относит их далеко от мест предполагаемой посадки. Обычно зонды сопровождают GPS-датчиками, что облегчает контрабандистам их поиск на польской стороне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com