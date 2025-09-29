Джонни Депп рассказал, с кого он брал пример 2 29.09.2025, 12:39

1,398

Актер считает, что у нынешнего поколения почти нет достойных ориентиров.

Голливудская звезда Джонни Депп признался, что с самого начала карьеры стремился быть не похожим на других актеров. Актер рассказал о людях, которые сформировали его уникальный стиль и мировоззрение, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

«Меня вдохновляли настоящие личности — комики, актеры, певцы, которые не пытались быть похожими на кого-то еще. Это были Чарли Каллас, Дон Риклс, Фостер Брукс, Дин Мартин, Марлон Брандо. Они шли своим путем, и это для меня все», — отметил Депп.

По его словам, нынешнее поколение растет без примера таких «абсолютно уникальных людей». Вместо этого многие стремятся к славе ради самой славы, что ему чуждо. «Для меня это никогда не было целью», — подчеркнул актер.

Особое место в списке вдохновителей занимают комики. Риклс прославился острыми шутками, Брукс создал образ обаятельного пьяницы, а Каллас совмещал актерство со страстью к джазу, выступая с легендами вроде Бадди Рича и Томми Дорси.

Депп также вспоминает опыт работы с одним из своих кумиров — Марлоном Брандо. Они сыграли вместе в романтической комедии «Дон Жуан де Марко» (1994), где Депп исполнил роль мужчины, считающего себя мифическим героем, а Брандо — его психиатра. Этот проект стал для молодого актера ценным уроком.

Несмотря на скандалы и непростые периоды в личной жизни, Депп остается верен главному принципу — быть собой. «Я не хочу быть похожим ни на кого другого», — подытожил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com