29 сентября 2025, понедельник, 13:30
Джонни Депп рассказал, с кого он брал пример

  • 29.09.2025, 12:39
  • 1,398
Джонни Депп рассказал, с кого он брал пример

Актер считает, что у нынешнего поколения почти нет достойных ориентиров.

Голливудская звезда Джонни Депп признался, что с самого начала карьеры стремился быть не похожим на других актеров. Актер рассказал о людях, которые сформировали его уникальный стиль и мировоззрение, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

«Меня вдохновляли настоящие личности — комики, актеры, певцы, которые не пытались быть похожими на кого-то еще. Это были Чарли Каллас, Дон Риклс, Фостер Брукс, Дин Мартин, Марлон Брандо. Они шли своим путем, и это для меня все», — отметил Депп.

По его словам, нынешнее поколение растет без примера таких «абсолютно уникальных людей». Вместо этого многие стремятся к славе ради самой славы, что ему чуждо. «Для меня это никогда не было целью», — подчеркнул актер.

Особое место в списке вдохновителей занимают комики. Риклс прославился острыми шутками, Брукс создал образ обаятельного пьяницы, а Каллас совмещал актерство со страстью к джазу, выступая с легендами вроде Бадди Рича и Томми Дорси.

Депп также вспоминает опыт работы с одним из своих кумиров — Марлоном Брандо. Они сыграли вместе в романтической комедии «Дон Жуан де Марко» (1994), где Депп исполнил роль мужчины, считающего себя мифическим героем, а Брандо — его психиатра. Этот проект стал для молодого актера ценным уроком.

Несмотря на скандалы и непростые периоды в личной жизни, Депп остается верен главному принципу — быть собой. «Я не хочу быть похожим ни на кого другого», — подытожил он.

