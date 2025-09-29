Сможет ли Optimus помочь США выиграть гонку гуманоидных роботов? 29.09.2025, 15:25

Анализ экспертом.

Tesla активно позиционирует Optimus не как эксперимент, а как ключевой элемент своего будущего, заявляя, что до 80% стоимости компании будут связаны с этим проектом и другими ИИ-направлениями, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

В демонстрациях 2024–2025 годов робот показал способность ходить, выполнять базовые бытовые задачи, простые манипуляции и взаимодействовать в контролируемой среде.

Главное достижение — интеграция всех функций под единым управлением нейросети, использующей данные с камер для обучения. Однако на практике Optimus пока работает только в структурированных и подготовленных условиях. Надежной автономности в реальном доме или на производстве еще нет.

В сравнении с конкурентами Optimus уступает по динамике и ловкости Atlas от Boston Dynamics, который демонстрирует прыжки, акробатику и быстрые реакции. Роботы Digit, Figure и Apptronik уже применяются в коммерческих пилотных проектах, а китайские компании Unitree и UBTECH делают ставку на надежность, длительную работу и низкую стоимость производства.

Проблемы Tesla остаются производственными и экономическими: в 2025 году запланирован выпуск 5 000 роботов, но фактическое производство насчитывает лишь сотни единиц. Ограничения по поставкам редкоземельных материалов из Китая и высокие затраты на производство создают риски. Также не ясно, насколько Optimus будет экономически эффективен в реальной эксплуатации.

Optimus демонстрирует заметный прогресс в интеграции движений, зрения и манипуляций, но пока это скорее показательная система. Ключевым испытанием станут долговременная работа, надежность и реальная ценность для бизнеса. Только их успех позволит Tesla претендовать на лидерство США в гонке гуманоидных роботов.

