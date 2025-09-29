Это безумие: что происходит в Алма-Ате перед матчем «Кайрата» и «Реала» 6 29.09.2025, 18:58

7,072

Толпы в аэропорту, билеты по цене квартиры и болельщики из разных стран.

Ажиотаж вокруг августовского концерта Дженнифер Лопес, на который в Алма-Ату приехали поклонники со всего Казахстана и гости из более чем 35 стран, меркнет по сравнению с тем, что сейчас происходит в городе. Во вторник, 30 сентября, местный «Кайрат», капитаном которого является белорус Александр Мартынович, в рамках общего этапа Лиги чемпионов примет одну из самых титулованных команд мира — мадридский «Реал».

В Испании предстоящее противостояние называют схваткой футбольных «Давида и Голиафа». Королевский клуб в десятки, а то и в сотни раз превосходит «Кайрат» по всем ключевым показателем — от бюджета и стоимости игроков до количества подписчиков в соцсетях. Все это еще больше подогревает интерес к матчу, в котором скромному коллективу впервые предстоит сразиться с соперником такого уровня.

Билеты по цене квартиры и очередь в миллион человек

То ли к сражению, то ли к празднику готовится Алма-Ата, пишет корреспондент издания AS, прибывший в Казахстан на матч с местным «Кайратом». Все билеты, продажи которых стартовали 23 сентября, были раскуплены за считанные часы. Цены начинались от внушительных 30 тыс. тенге, а лучшие места на центральных секторах оценили вплоть до невероятных 250 тыс. тенге. Тем не менее, посетить матч выразило желание около 1 млн человек — почти 5% населения страны. Как только отрылась электронная регистрация болельщики со всего Казахстана начали заранее занимать места в виртуальной очереди в надежде заполучить пропуск на Центральный стадион в Алма-Ате, вмещающий лишь 23 тыс. зрителей. Однако спешка оказалась тщетной — платформа перезапустила сервис таким образом, чтобы шансы тех, кто зарегистрировался заранее, и тех, кто успел подать заявку в последний момент, оказались равны.

Выигравшие в лотерею смогли получить не более двух билетов в одни руки. Разумеется, нашлись и те, кто захотел подзаработать на фоне небывалого ажиотажа. Сразу же появились десятки объявлений о перепродаже билетов с рук, стоимость которых доходила до 1 млн тенге. А автор одного из объявлений и вовсе захотел получить за два билета 23,8 млн тенге, либо обменять их на однокомнатную квартиру в Астане. Неизвестно, шутка это или нет. Впрочем, те, кому так и не достались билеты, не теряют надежды вживую увидеть игры. Благо, что жители ближайших к стадиону домов предлагают не только квартиры с окнами, выходящими на арену, но даже места на крыше зданий, откуда открывается вид на футбольное поле. Сообщается также, что на матч прибудет несколько тысяч болельщиков из соседних государств, а также стран Центральной Азии, пишет РБК.

Сотни болельщиков в аэропорту и скорая реконструкция стадиона

«Реал» прибыл в Алма-Аты в ночь с воскресенья на понедельник. За полетом одного из самых известных футбольных клубов в мире следили более 20 тыс. пользователей на Flight Radar — это был самый популярный рейс на сервисе той ночью. В аэропорту мадридцам устроили торжественный прием — футболистов встретили музыканты в национальных одеждах, исполнившие гимн Лиги чемпионов в традиционной для казахов манере.

В аэропорт, несмотря на позднее время, также приехало более тысячи местных поклонников «Реала», которых, впрочем, ждало разочарование. Игроки королевского клуба вышли сразу через VIP-выход и отправились в гостиницу, минуя толпу, которая в какой-то момент даже принялась освистывать своих кумиров. Несколько сотен человек собралось и возле отеля, в котором, согласно слухам, кто-то даже заранее выкупил номера за огромные деньги ради шанса сфотографироваться с Мбаппе, Винисиусом и другими звездами.

Центральный стадион в Алма-Аты, построенный в 1958 году, по уровню уже не дотягивает до уровня современных европейских комплексов. При этом администрация усиленно пытается принарядить его к предстоящему матчу. Со входов убирают старые ржавые ограждения, заменяя новыми турникетами, а на отдельных участках стен трудятся графитчики, рисуя огромные композиции с преобладанием желтых и черных оттенков — клубных цветов «Кайрата». Газон стадиона, как говорят, находится в хорошем состоянии. По словам бывшего сотрудника арены, после недавнего концерта Дженнифер Лопес поле немного «подшаталось», однако служба агрономов смогла оперативно привести его во вполне приемлемые кондиции.

Каждому игроку «Кайрата» пообещали по автомобилю в подарок

Игроки «Кайрата» смогут рассчитывать на безумную поддержку трибун, поэтому с мотивацией у них должно быть все в порядке, несмотря на то что «Реал» привез в Казахстан практически оптимальный состав. В качестве дополнительной меры поднятия духа футболистов бизнесмен Турсенгали Алагузов, один из богатейших людей страны, пообещал подарить каждому из них по автомобилю в случае победы. Речь идет о новых седанах Hyundai Sonata с надписью «Алга, Кайрат» («Вперед, Кайрат»). Впрочем, как заявил главный тренер хозяев поля Рафаэль Уразбахтин, его подопечные и без того горят желанием проверить себя. По его словам, для игроков приезд одной из лучших команд мира «мечта и экзамен одновременно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com