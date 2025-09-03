закрыть
3 сентября 2025, среда, 3:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заявил о первенстве США в космической гонке

  • 3.09.2025, 3:00
Трамп заявил о первенстве США в космической гонке

Президент США также объявил о переносе штаб-квартиры космического командования США в Алабаму.

Президент Дональд Трамп заявил, что США занимают первое место в космической гонке, хотя раньше проигрывали ее России и Китаю.

«Мы серьезно проигрывали гонку в космосе Китаю и России, а теперь уверенно занимаем первое место. Восстановлено космическое командование с задачей защищать американские космические активы и выявлять угрозы для нашей родины», — сказал Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

На пресс-конференции президент США также объявил, что штаб-квартира Космического командования США будет перенесена из штата Колорадо в Алабаму. По его словам, перенос штаба позволит создать в Алабаме 30 тыс. новых рабочих мест и привлечь в штат сотни миллионов долларов инвестиций.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов