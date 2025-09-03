Трамп заявил о первенстве США в космической гонке 3.09.2025, 3:00

Президент США также объявил о переносе штаб-квартиры космического командования США в Алабаму.

Президент Дональд Трамп заявил, что США занимают первое место в космической гонке, хотя раньше проигрывали ее России и Китаю.

«Мы серьезно проигрывали гонку в космосе Китаю и России, а теперь уверенно занимаем первое место. Восстановлено космическое командование с задачей защищать американские космические активы и выявлять угрозы для нашей родины», — сказал Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

На пресс-конференции президент США также объявил, что штаб-квартира Космического командования США будет перенесена из штата Колорадо в Алабаму. По его словам, перенос штаба позволит создать в Алабаме 30 тыс. новых рабочих мест и привлечь в штат сотни миллионов долларов инвестиций.

