Экономист: В Беларуси поднимут пенсионный возраст для женщин 14 3.09.2025, 13:39

9,244

Решение уже «на столе».

Такое мнение в эфире передачи «Беларусь 2030» озвучил экономист Лев Львовский, сообщает «Еврорадио».

В стране продолжает расти дефицит ФСЗН, и эту дыру нужно как-то сокращать. Предыдущее повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 63 лет для мужчин произошло в 2016-м по тем же причинам.

«Сейчас то время, когда новые планы, новый проект по увеличению пенсионного возраста лежит если не на столе, то где-то в верхнем ящике того самого стола», — говорит экономист.

Львовский предупреждает: в ближайшее время пенсионный возраст могут повысить для женщин — сравняют его с мужским. Получится, что оба пола будут выходить на пенсию в 63 года.

«До 2030 года эта ситуация спасет. Но, я надеюсь, Беларусь будет жить и после 2030 года, и после 2050 года, и еще долго. И чем дальше, тем больше будет проблем с демографией, с людьми», — предупреждает экономист.

