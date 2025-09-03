закрыть
3 сентября 2025, среда, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экономист: В Беларуси поднимут пенсионный возраст для женщин

14
  • 3.09.2025, 13:39
  • 9,244
Экономист: В Беларуси поднимут пенсионный возраст для женщин

Решение уже «на столе».

Такое мнение в эфире передачи «Беларусь 2030» озвучил экономист Лев Львовский, сообщает «Еврорадио».

В стране продолжает расти дефицит ФСЗН, и эту дыру нужно как-то сокращать. Предыдущее повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 63 лет для мужчин произошло в 2016-м по тем же причинам.

«Сейчас то время, когда новые планы, новый проект по увеличению пенсионного возраста лежит если не на столе, то где-то в верхнем ящике того самого стола», — говорит экономист.

Львовский предупреждает: в ближайшее время пенсионный возраст могут повысить для женщин — сравняют его с мужским. Получится, что оба пола будут выходить на пенсию в 63 года.

«До 2030 года эта ситуация спасет. Но, я надеюсь, Беларусь будет жить и после 2030 года, и после 2050 года, и еще долго. И чем дальше, тем больше будет проблем с демографией, с людьми», — предупреждает экономист.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов