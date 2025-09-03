Чиж хочет «обанкротить» бывшую жену 1 3.09.2025, 15:32

Стало известно о судебных процессах в России.

Юрий Чиж судится с бывшей супругой в России. Бизнесмен хочет признать Светлану Чиж банкротом. Это «Зеркало».

В мае этого года Юрий Чиж подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании своей бывшей жены Светланы банкротом.

22 июля состоялось первое заседание по делу. Но суд пришел к выводу, что пока не может рассмотреть спор по существу, и «в целях соблюдения принципов равноправия

и состязательности сторон» отложил слушание до сентября. Тогда же судья постановил должнице «представить письменную позицию» и «доказательства

погашения задолженности».

В августе к иску присоединилась компания «Белаз-Поморье», основной долей которой через еще одну фирму владеет сын Чижа — Владимир. Однако управляет ей «ТГМ майнинг» Чижа-старшего.

Стоит отметить, что в России есть возможность признать банкротом не только компанию, но и конкретного человека. Это официальная процедура, когда суд устанавливает, что гражданин больше не в состоянии платить по своим долгам (например, кредитам, займам, налогам, коммуналке). Как правило, сам человек может обратиться с заявлением признать его неплатежеспособным или кто-то другой, если общий долг больше 500 тыс. российских рублей (18 473 белорусских рублей по курсу Нацбанка на 3 сентября), и просрочка выплат составляет не менее трех месяцев. Но заявление могут подаваться и при меньшей сумме, если есть очевидная неплатежеспособность.

Напомним, ранее в интервью Юрий Чиж заявлял, что его «семья воспользовалась ситуацией», пришла к управлению основной части компаний, но не стремится развивать бизнес — «все идет к тому, чтобы распродать активы».

«Я верну все, что мне принадлежит. Как и обещал, сделаю все возможное, чтобы сохранить рабочие места, сохранить и развивать мои социальные проекты, сохранить все предприятия и особенно — такое стратегически важное для нашей страны, как фармацевтический завод в городе Логойске», — заявил тогда Чиж.

С лета 2023 года в России продолжаются судебные разбирательства с его участием по поводу четырех компаний. Противостоящей стороной является младший сын бывшего белорусского олигарха, ранее близкого к Александру Лукашенко.

Как отец и дети оказались по разные стороны

Оказавшись под санкциями после выборов 2010 года, Юрий Чиж диверсифицировал активы, точнее, переписал их на детей и, вероятно, жену. Это в будущем сыграло с некогда близким к Александру Лукашенко олигархом злую шутку.

После ареста в марте 2021 года и нахождения в СИЗО (он вышел только в 2022-м) у него начались проблемы с возвратом своих активов. По словам самого бизнесмена, его семья «воспользовалась ситуацией, пришла к управлению основной части компаний и сегодня категорически не видит моего участия в делах».

На тот момент у него остались лишь магазины ProStore, ряд социальных проектов — хоккейный клуб «Соболь», ледовая арена в Березе и этнический центр «Соболи».

Позже Чиж-старший несколько раз судился с сыновьями.

Каким бизнесом владеют дети Чижа и он сам

Младший сын Владимир в России имеет фирму «ТГМ Группа». А через нее также «Белаз-поморье» (до 2022-го называлась «Белаз-сервис»). С 2017 до 2021 года к этому бизнесу имела отношение также дочка белорусского олигарха Татьяна.

С февраля 2023 года ей принадлежат 76% акций «Кварц энергоремонт».

Также в собственности у Владимира значится «Тадеум», которая занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, и «ТрайплФарм», по делам которой он судился с отцом.

По данным на 2022 год, среди беларусских активов Татьяны значился «Раковский бровар».

А старший сын Сергей имеет долю в «Данпрод», специализирующейся на разведении свиней. Это та самая компания, у которой был конфликт с местными жителями в Воложинском районе, где Чиж-старший собирался открыть производство беконной свинины. Он же значится руководителем торговой компании «ПаттерИнвест», основанной в 2023 году.

У самого основателя империи в соседней стране есть доля в полпроцента в «Белаз-поморье», «ТГМ майнинге», а также в указанной выше компании «Вивайт».

В Беларуси Юрий Чиж все еще имеет доли в известной компании «Трайпл» и банкротящейся «НефтеХимТрейдинге». По всей видимости, также формально до решения суда (а в случае его победы и дольше) предприниматель через российскую фирму владеет указанными выше четырьмя компаниями.

