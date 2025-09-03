Удары украинских беспилотников душат путинские поставки топлива 3.09.2025, 17:49

1,080

Россия теряет около 700–750 тысяч баррелей в сутки.

Серия ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам вывела из строя до 20% мощностей страны и вызвала острый дефицит топлива. В ряде регионов фиксируются очереди на заправках, а цены выросли на 20–25% выше официальной статистики, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По данным аналитиков, Россия теряет около 700–750 тыс. баррелей в сутки, в том числе из-за повреждений на НПЗ «Роснефти» в Рязани и «Лукойла» в Волгограде. Общая переработка упала до 5,1 млн баррелей в день против обычных 5,6 млн. На фоне проблем власти продлили запрет на экспорт бензина до сентября, лишив Кремль валютной выручки.

Украина системно наносит удары по нефтяной инфраструктуре уже более года, но именно сейчас их эффект стал особенно заметен. Санкции и отсутствие западного оборудования затрудняют ремонт. По словам дипломатов ЕС, давление на топливный сектор — один из немногих способов заставить Путина вести переговоры.

Запад готовит новые меры. Брюссель обсуждает 19-й пакет санкций, включая возможные тарифы по американскому образцу. Между тем удары по нефтепроводу «Дружба» уже сократили поставки в Венгрию и Словакию, вызвав дипломатический конфликт внутри ЕС.

Аналитики отмечают, что Россия компенсирует часть дефицита поставками из Беларуси и ремонтом НПЗ, но если атаки продолжатся осенью, последствия могут стать критическими. Экономисты прогнозируют рост бюджетных потерь и обострение социальной напряженности.

Украинские эксперты считают, что к середине осени топливный кризис может вынудить Кремль начать переговоры. Однако военные аналитики предупреждают, что решающим фактором станет интенсивность дальнейших атак.

