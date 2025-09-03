Макс Корж объяснил, что стало причиной отмены концерта в Алматы 3.09.2025, 21:39

Макс Корж

По словам певца, власти казахстанского города решили, что «не вывезут» его выступление.

Концерт Макса Коржа в Алматы не состоялся, так как поклонники белорусского исполнителя так сильно «качнули» в Варшаве (Польша), что власти казахстанского города решили, что «не вывезут» его выступление. Об этом певец сообщил 3 сентября в своем телеграм-канале.

— Снова не дают с вами встретиться, — рассказал в своем видеообращении Корж. — Мы делали все возможное для того, чтобы этот концерт состоялся, но, друзья, мы очень сильно качнули в Варшаве. Так что городские власти четко приняли для себя решение, что не вывезут алматинский концерт. Никто не захотел брать на себя эту ответственность. Несмотря на то, что концерт был разрешен. В этом и есть главная проблема.

Исполнитель отметил, что «стадион взял на себя отмену и весь негатив» за несостоявшееся мероприятие.

— Казахстан до сих пор является для нас прекрасной страной с добрыми хорошими людьми. Я не знаю ни одного казаха, который бы за эту неделю ни попытался хоть как-то повлиять на этот концерт, — подчеркнул Макс Корж.

Он рассказал, что, несмотря на отмену мероприятия, «много ребят» приезжает в эти выходные в Алматы. Их певец призвал «не оправдывать опасения городских властей и провести эти выходные культурно».

— Ни в коем случае не поддаваться на провокации, — дал установку Корж.

Певец подчеркнул, что очень хотел провести концерт в Алматы, но «в этот раз животному миру мы уступили 2:0». Он добавил, что не знает, когда сможет выступить «в этом регионе».

— Но, друзья, я знаю одно: рано или поздно мы с вами обязательно увидимся и это будет прекраснейший день.

