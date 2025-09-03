Акции крупнейших сырьевых компаний России упали на итогах визита Путина в Китай 3.09.2025, 22:14

Новых соглашений не увидели ни нефтяники, ни угольщики, ни «Новатэк».

Трехдневный визит Владимира Путина в Китай, в ходе которого российский президент рассчитывал договориться об увеличении экспорта природных ресурсов из России, не воодушевил инвесторов на Московской бирже, передает The Moscow Times.

Акции крупнейший сырьевых экспортеров России упали по итогам поездки Путина, который принял участие в военном параде, объявил о строительстве многополярного мира, но не заключил новых существенных сделок на продажу российского сырья.

Бумаги «Роснефти» просели на 0,4% в понедельник, 2% во вторник и 1,04% в среду: компания подешевела на 171 млрд рублей.

Акции «Лукойла» за три дня снизились на 0,8%, «Газпром нефти» — на 2,5%. Крупнейший экспорт СПГ «Новатэк» стал дешевле на 1,7%, угледобывающий «Мечел» — на 2,1%. «Газпром» потерял 1,07% в понедельник, 2,03% во вторник и еще 0,23% в среду — в сумме более 200 млрд рублей капитализации.

«Инвесторов, вопреки ожиданиям, не впечатлили достигнутые между РФ и Китаем на данный момент договоренности в энергетическом секторе», — отмечает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Новых соглашений не увидели ни нефтяники, ни угольщики, ни «Новатэк», для которых Китай стал крупнейшим рынком сбыта. Единственным «успехом» стал третий за 20 лет меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», который официально китайская сторона не подтвердила. Также «Газпром» договорился увеличить поставки газа в КНР по действующим трубопроводам — на 8 млрд кубометров в год, но лишь с 2031 года.

Акции «Газпрома» возглавили снижение сырьевых экспортеров. Если «Сила Сибири-2» и реализуется, это потребует огромных затрат, объясняют аналитики ИФК «Солид»: «В лучшем случае компания откажется от дивидендов, в худшем — еще больше нарастит долг».

Просьба увеличить закупки природных ресурсов в России была одной из ключевыхв повестке визита Путина в Китай, рассказывали ранее источники Reuters, знакомые с подготовкой поездки. По их словам, в Москве с тревогой воспринимают сокращение торговли с КНР, которое фиксируется в этом году впервые с начала войны.

За январь–май поставки поставки нефти в Китай упали на 11% (до 49,11 млн тонн), нефтепродуктов — на 28% (до 5,51 млн тонн), СПГ — на 13% (до 3,22 млн тонн), древесины — на 10% (до 4,53 млн тонн), угля — на 10% (до 38,97 млн тонн). Общий товарооборот сократился на 8%, по данным китайской таможни.

В целом рынок акций за три дня поездки Путина просел на 1,2% по индексу Мосбиржи. Во вторник он обновил 3-недельный минимум — 2842,8 пункта, но в среду подрос до 2867,5 пункта.

На акции по-прежнему давит геополитическая напряженность, отмечает Кожухова из «Велес Капитала»: «(Дональд) Трамп ближе к вечеру, в частности, заявил, что США рассматривают возможность введения второй и третьей фазы нефтяных санкций против РФ».

