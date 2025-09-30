закрыть
В Беларусь вернулась популярная «запрещенка»

  • 30.09.2025, 9:41
  • 6,010
Покупатели говорят, что у этого продукта изменился вкус.

Беларуска заметила в гипермаркете «Санта» батончики KitKat и обрадовалась возвращению этого бренда на полки магазинов. Официально о возвращении продукции Nestle в Беларусь не сообщалось. Дело в том, что кампания Nestle приостановила свою деятельность в России, в том числе поставки популярного продукта на беларуский рынок.

Проблемы с соответствием продукции требованиям Таможенного союза стали причиной запрета на продажу в Беларуси российских шоколадных изделий, в том числе и KitKat.

Пользователи TikTok бурно обсуждают возвращение бренда. Но не все рады. Некоторые уже успели оценить батончик и пришли к выводу, что «вкус не тот, хуже стал».

«Раньше он был вкуснее, и если они не вернули прежнее качество шоколада, то тратить деньги не имеет смысла».

«Никогда не понимала прикола KitKat, по сути вафля в шоколаде, как большинство шоколадных конфет».

«Вкус не тот, я привозила із Польши и вкус абсолютно разный, не настоящий KitKat как будто».

«Боже, KitKat»! Все бегом, жизнь удалась?»

