Сикорский: Каждый шаг Лукашенко по «амнистии» был результатом давления Вашингтона 30.09.2025, 16:42

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши заявил о продвижении польско-американского диалога по освобождению всех белорусских политзаключенных.

О продвижении польско-американского диалога по вопросу освобождения всех политических заключенных в Беларуси заявил 30 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски. Соответствующую публикацию на своей странице в социальной сети Х он сопроводил фотографией переговоров с делегацией во главе с заместителем помощника госсекретаря США Кристофером Смитом.

«Может быть и будет достигнуто еще больше, — написал глава польской дипломатии. — Каждый шаг по амнистии [политзаключенных Александром Лукашенко] был результатом усилий администрации президента США Дональда Трампа и его высококвалифицированной команды, в том числе [заместителя спецпредставителя президента США по Украине] Джона Коула и Криса Смита».

Напомним, 11 сентября были освобождены 52 белорусских политзаключенных. Они выехали в Литву. Освобождение произошло после встречи Лукашенко с заместителем спецпредставителя президента США Джоном Коулом. Также в Минск приехал заместитель помощника госсекретаря США по Европе Крис Смит. Позднее стало известно о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации политзаключенных в Литву. На границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com