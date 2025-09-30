Сикорский: Каждый шаг Лукашенко по «амнистии» был результатом давления Вашингтона
- 30.09.2025, 16:42
Глава МИД Польши заявил о продвижении польско-американского диалога по освобождению всех белорусских политзаключенных.
О продвижении польско-американского диалога по вопросу освобождения всех политических заключенных в Беларуси заявил 30 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски. Соответствующую публикацию на своей странице в социальной сети Х он сопроводил фотографией переговоров с делегацией во главе с заместителем помощника госсекретаря США Кристофером Смитом.
«Может быть и будет достигнуто еще больше, — написал глава польской дипломатии. — Каждый шаг по амнистии [политзаключенных Александром Лукашенко] был результатом усилий администрации президента США Дональда Трампа и его высококвалифицированной команды, в том числе [заместителя спецпредставителя президента США по Украине] Джона Коула и Криса Смита».
Напомним, 11 сентября были освобождены 52 белорусских политзаключенных. Они выехали в Литву. Освобождение произошло после встречи Лукашенко с заместителем спецпредставителя президента США Джоном Коулом. Также в Минск приехал заместитель помощника госсекретаря США по Европе Крис Смит. Позднее стало известно о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».
Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации политзаключенных в Литву. На границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.