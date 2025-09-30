закрыть
30 сентября 2025, вторник
Россия урезает военный бюджет впервые за годы войны

Расходы Кремля на войну достигли предела.

Военный бюджет России впервые сократили с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Данная ситуация свидетельствует о том, что Кремль достиг предела возможностей ведения войны в условиях растущего давления на экономику.

Издание The New York Times пишет, что в проекте бюджета на 2026 год заложено сокращение государственных расходов на оборону с более чем 163 млрд долларов до примерно 156 млрд долларов по текущему обменному курсу. Если учесть, что прогнозируемый уровень инфляции равен 7%, то сокращение составит еще больше.

Бюджет РФ демонстрирует, что Москва придерживается экономической модели, которая финансировала вторжение, затягивая страну в изнурительную войну на истощение, в которой российская армия медленно продвигается на поле боя. Владимир Путин пытается доказать, что Россия может пережить Украину и оккупировать украинские регионы, которые он "присвоил" еще в 2022 году.

Кроме того, бюджетные показатели свидетельствуют о том, что Кремль намерен вести войну в основном с помощью солдат, которые сражаются только за деньги. Такой подход привел к увеличению бюджетного дефицита, из-за чего правительство повышает налоги для россиян – ставку НДС поднимут с 20% до 22%.

Несмотря на то, что Россия немного сокращает военные расходы, ее военный бюджет по-прежнему почти в четыре раза превышает уровень 2021 года, и почти в три раза больше, чем у Украины.

Если Россия решит снова увеличить военный бюджет, то Кремлю придется либо снова поднять налоги, либо увеличить внутренние заимствования. Такая политика в итоге может нанести ущерб усилиям правительства по ведению войны, защищая при этом россиян от ее последствий и предотвращая любое сопротивление.

