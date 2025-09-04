закрыть
Белорус в день свадьбы утопил обручальное кольцо в Немане

6
  • 4.09.2025, 11:28
  • 2,250
Белорус в день свадьбы утопил обручальное кольцо в Немане

Чем закончилась необычная история?

В Гродненской области с молодоженами Ксенией и Вадимом случилась необычная история: в день свадьбы жених решил искупаться в Немане и потерял обручальное кольцо, которое надел всего несколько часов назад. Спустя неделю пропажу на дне нашли водолазы, сообщают «Принеманские вести».

Вадим и Ксения отпраздновали свадьбу в одной из агроусадеб на берегу Немана. Утром после торжества молодой человек заметил, что кольца на пальце нет, а новоиспеченная супруга заявила, что не имеет отношения к его исчезновению.

Тогда Вадим вспомнил, что вечером купался с друзьями в реке, и предположил, что именно тогда кольцо и потерялось. Поиск собственными силами результата не дал, пара расстроилась и решила купить новое кольцо.

Вскоре Вадим уехал в рейс, а Ксения все-таки решила предпринять новую попытку отыскать пропажу и обратилась за помощью в спасательную станцию Лиды. Там сразу предупредили, что найти кольцо будет сложно, но согласились помочь.

Водолазы выдвинулись на место происшествия, и чуть больше чем через час один из них всплыл с кольцом в руках. Как оказалось, украшение пролежало на дне реки целую неделю и его не унесло течением.

«Видео со спасением кольца переслали мужу. Сказал: кольцо приклеит к пальцу», — пишет издание.

