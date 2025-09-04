Охрана Путина и Ким Чен Ына не поделила кондиционер 7 4.09.2025, 15:41

Разница в три градуса едва не стала причиной драки спецслужб.

3 сентября в Пекине Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает «Коммерсант», что это произошло «неожиданно», и во время быстрой подготовки к приезду начальников их службы охраны чуть не подрались из-за температуры в помещении.

Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников описывает, как стал свидетелем выяснения отношений между сотрудниками спецслужб.

«Корейский коллега молча вдруг овладел пультом кондиционера на стене и приступил к регулировке температуры по своему усмотрению. А это же крайне принципиальный вопрос. Он успел поднять ее до +23°C, прежде чем вмешался его российский коллега. Тот настаивал, как я успел услышать, на +20°C. Он, разумеется, говорил на русском. Как ни странно, корейский коллега его понимал и при этом вообще не сдавался.

Они некоторое время отдирали пальцы друг друга от пульта, прежде чем одному из них хладнокровие слегка изменило, и он одним движением решил вопрос в свою пользу. Наверное, корейцу было немного больно», — описывает победу россиян биограф Путина.

