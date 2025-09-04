«Афганская» версия бронемашины M1117 получит вторую жизнь в Украине
- 4.09.2025, 16:51
Для ВСУ такие машины могут стать ценным дополнением.
Украина получит партию новых бронеавтомобилей Mobile Strike Force Vehicle (MSFV) — усовершенствованной версии M1117 Armored Security Vehicle (ASV), созданной американцами для армии Афганистана. Эти машины отличаются повышенной защитой TWZ (перевод — сайт Charter97.org).
США планируют заключить трехлетний контракт с компанией на производство 65 таких машин и поставку запасных частей в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). В отличие от стандартных M1117, которые Киев ранее получил из складов армии США, MSFV создавались с учетом афганского опыта боевых действий и оснащены усиленной бронезащитой.
MSFV имеют удлиненный корпус, больше внутреннего пространства и улучшенную противоминную стойкость. Различные модификации включают вариант с башней от M1117, открытую турель с пулеметом калибра .50 и санитарную версию для эвакуации раненых. Планировался и вариант с 90-мм пушкой, но он так и не был реализован.
Для Украины такие машины могут стать ценным дополнением. Они обеспечат мобильность, огневую поддержку и защиту экипажа от осколков и стрелкового оружия. Особенно важной является противоминная защита, учитывая масштабы минной угрозы на фронте.
Хотя MSFV уступают танкам по уровню бронирования, их меньший вес и простота эксплуатации делают их более удобными в ряде боевых условий. Кроме того, возобновление производства создает дополнительный канал поставок бронетехники для ВСУ.