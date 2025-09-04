Участники «коалиции желающих» готовы поставлять Украине ракеты большой дальности 2 4.09.2025, 17:02

1,812

Об этом заявили в правительстве Великобритании.

Участники «коалиции желающих» будут поставлять Украине ракеты большой дальности. Об этом в четверг 4 сентября сообщили на сайте британского правительства.

На сайте сказано, что британский премьер-министр Кир Стармер присоединился к саммиту дистанционно.

«Премьер-министр также приветствовал заявления партнеров из Коалиции желающих о поставках Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления оборонных запасов страны», — сказано в сообщении.

Во время своего выступления Стармер отметил, что «группа имеет незыблемое обещание Украине, поддержанное президентом США Трампом, и что сейчас очевидно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы оказать давление на [российского диктатора Владимира] Путина с целью обеспечения прекращения военных действий».

4 сентября в Париже проходит встреча «коалиции желающих». Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец. В саммите приняли участие представители из 38 стран.

