«Однокомнатные квартиры до $300 практически исчезли» 1 4.09.2025, 17:23

Эксперт рассказал, что происходит на рынке аренды жилья в Минске.

«Однокомнатные квартиры до 300 долларов практически исчезли», — рассказал Myfin.by агент по недвижимости компании «Авангард Недвижимость» Василий Саванович. Он также пояснил, что происходит на рынке аренды жилья в Минске в сентябре, как правильно оценить адекватность стоимости съемной квартиры и на какие цены можно рассчитывать.

«Рынок аренды остается динамичным, но ситуация разнится по сегментам. В дорогом сегменте (от 1 000 долларов и выше) сильных колебаний нет: хорошие квартиры в современных ЖК стабильно находят арендаторов. На уровне 2000 долларов за просторную квартиру с качественным ремонтом сейчас сдается достаточно много вариантов, что раньше считалось редкостью», — отметил Василий Саванович.

По его словам, в бюджетном сегменте рост ощутимее.

«Однокомнатные квартиры до 300 долларов практически исчезли. Сейчас средняя цена „бабушкиной“ однушки — от 300−350 долларов, и такие варианты быстро находят жильцов. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры выросли сильнее всего. Если раньше двушка в спальнике стоила 350−400 долларов, то сегодня это уже уровень цен за однокомнатные, — уточнил эксперт. — Квартиры с ремонтом всегда ценятся выше и уходят быстрее, даже если находятся не в самых топовых районах. Таким образом, дорогой сегмент стабилен, а бюджетный — подорожал заметно и чувствительно для арендаторов».

На вопрос, как правильно оценить адекватность стоимости аренды, аналитик ответил: «Новичку на рынке трудно объективно понять, насколько цена соответствует реальности. Вот основные ориентиры. Первый — соседние объявления. Сравнивайте квартиры в том же доме или районе, схожие по площади, ремонту и этажности. Второй ориентир — срок экспозиции. Если квартира долго находится на рекламной позиции, скорее всего, цена завышена или есть скрытые минусы. Цены на уходящие быстро варианты чаще всего выставлены адекватно».

По словам эксперта, также есть субъективные факторы.

«Иногда арендаторы готовы переплатить за вид из окна, свежий ремонт или особый дизайн. В таких случаях цена может быть выше средней по рынку, и это тоже будет нормально», — добавил Василий Саванович.

На уточняющий вопрос, как бы аналитик оценил рынок аренды жилья сейчас, он ответил:

— Дешевый сегмент дорожает заметнее всего. Разница даже в 50−100 долларов для арендаторов чувствительна, и конкуренция за хорошие квартиры растет. Дорогой сегмент (от 1 000 долларов) расширился: появилось больше качественных квартир в новых жилых комплексах, например, «Маяк Минска», «Минск Мир», жилой район «Новая Боровая», микрорайон Лебяжий. Все они стабильно востребованы. Отмечу, что ликвидность выше всего у современных ЖК с ремонтом и хорошей инфраструктурой. Студии стоят от $ 400, евродвушки — от 450 долларов и выше. Также востребованы крутые локации: проспекты Независимости, Дзержинского и Победителей, улица Притыцкого.

Аналитик делает вывод, что предложений на рынке достаточно, но в бюджетном сегменте квартиры уходят очень быстро. «Рынок аренды жилья повторяет тренды продаж квартир, но менее стремительно. Ключевые факторы при выборе — качество ремонта и состояние квартиры. Они зачастую важнее даже района», — резюмировал эксперт.

