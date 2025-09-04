Россия врет Алексей Копытько

2,770

Москва отброшена на годы.

Для тех, кто утратил нить во всем этом водовороте событий, ШОСов, имперских парадов и т.д. По сети уже какое-то время бродят подсчеты европейских аналитиков. – За август 2025 г. россияне захватили 435 км кв украинской территории. С 24 февраля 2022 г. – 72 630 км кв, что составляет 12,03% территории Украины.

Всего оккупанты временно контролирует 19,2% украинской земли, плюс акватории Азовского и части Черного моря.

Это огромный урон и трагедия для Украины, но это также цена нарастающего отставания России от мировых лидеров. Москва отброшена на годы. И отставание ускоряется. А задача не решена.

Тенденция такова, что враг может овладеть еще какими-то территориями. Но главный вывод, который видят все мировые аналитики и все лица, принимающие решения:

украинская армия сохраняет боеспособность, а в отдельных компонентах наращивает возможности;

военные достижения россиян несопоставимы с общими потерями и недостаточны для конвертирования в политические результаты.

Поскольку стороны обладают силами и средствами для продолжения боевых действий в рамках запущенного весной цикла, нет материальной основы для перемирия.

Отсюда смена риторики западных лидеров. Еще в начале августа они хором предсказывали скорое прекращение огня, возлагая надежды на политико-дипломатические жесты, а сейчас заявляют, что война может продлиться «еще долго».

Раз переломить ситуацию на фронте у Кремля не получается, неизбежно должны максимизироваться акции по дестабилизации тыла. Через политическую накачку и разделение общества. Также с высокой долей вероятности можно ожидать нарастающих ударов по энергетике.

Чтобы к концу октября раздергать украинское общество. Тогда будет легче навязывать свои требования. Слабое место этого плана: украинцы уже многократно срывали подобные планы. Так будет и в этот раз.

Объективный риск для Украины – начавшийся политический процесс. Обильные вбросы социологии, возвращение де-факто политической рекламы и т.д. Все это смещает акценты с прикладной работы в интересах обороны сегодня на поиск гипотетического места в будущих раскладах. Здесь нельзя перейти тончайшую грань.

Алексей Копытько, Telegram

