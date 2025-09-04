Зеленский: Трамп очень недоволен, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть 2 4.09.2025, 19:17

1,048

Президент США заявил, что эти страны должны прекратить покупать нефть у РФ.

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном в четверг, 4 сентября.

«Президент Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой. Среди прочего есть две страны. Мы знаем, что это Венгрия и Словакия», — сказал Зеленский по итогам конференции европейских лидеров с американским президентом.

Зеленский отметил, что именно Венгрия и Словакия жаловались Дональду Трампу на то, что из-за украинских атак они не могут получать нефть из России.

«Я хочу всем напомнить, что когда Россия атаковала нашу энергетику, мы в ответ атаковали их энергетику, на которой они зарабатывают деньги и потом тратят эти деньги на оружие. Именно эти две страны (Венгрия и Словакия — ред.) жаловались Трампу на то, что Украина уменьшает возможности получения соответствующей нефти», — отметил Зеленский.

Он добавил, что рад, что Соединенные Штаты начали открыто говорить об экономических отношениях Венгрии и Словакии с Россией, благодаря которым, как отметил Зеленский, страна-агрессор развивает свою «военную машину».

«Безусловно я рад, что сегодня США, называя эти страны, абсолютно открыто говорят о том, что они помогают русской машине войны, и нам нужно всем это останавливать», — подчеркнул украинский президент.

4 сентября во время онлайн-встречи «коалиции желающих» Дональд Трамп заявил, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com