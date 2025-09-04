закрыть
4 сентября 2025, четверг, 21:35
Конор МакГрегор планирует выдвинуться на пост президента Ирландии

10
  • 4.09.2025, 20:44
Звезда UFC намерен принять участие в выборах, которые состоятся 24 октября.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор заявил о своем участии в президентских выборах в Ирландии, которые состоятся 24 октября. Об этом он заявил в Instagram.

«Граждане Ирландии, настало время реальных перемен! Как президент, я не подпишу ни один законопроект, пока он сначала не будет представлен народу!», — заявил МакГрегор.

Напомним, 36-летний Конор МакГрегор — чемпион UFC по смешанным единоборствам. Он стал первым в истории UFC чемпионом, у которого было одновременно два пояса в разных весовых категориях — в полулегком и легком весе. В 2024 году в прокат вышел фильм «Дом у дороги», где МакГрегор исполнил одну из главных ролей вместе с голливудским актером Джейком Джилленхолом.

