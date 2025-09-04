Возлюбленная главного таланта «Барселоны» Ламина Ямаля променяла его на игрока «Реала» 3 4.09.2025, 21:41

3,158

Аргентинская рэп-исполнительница озадачила болельщиков.

Юный талант «Барселоны» и сборной Испании не так давно намекнул на то, что счастлив быть с новой девушкой. Однако союз со 145-сантиметровой певицей из Аргентины оказался недолговечным. Всего через 13 дней после начала отношений Ламин Ямаль удалил в социальных сетях совместные фотографии с Ники Николь и поставил черную аватарку.

Новости о романе главного таланта современного футбола Ламина Ямаля с аргентинской рэп-исполнительницей Ники Николь несколько озадачили болельщиков. Одних удивило то, что игрок сборной Испании, ранее предпочитавший девушек модельной внешности, изменил своим вкусам и запал на невысокую певицу. Других смущала разница в возрасте в семь лет. Но теперь как тем, так и другим переживать за чемпиона Европы не стоит — он, судя по всему, остался один.

Ямаль и Николь не объявляли о разрыве отношений, но при этом футболист убрал из социальных сетей совместные фотографии с певицей. А чтобы все точно поняли, что он вообще-то страдает — поставил черную аватарку. Если роман действительно закончен, то его скоротечность удивляет — влюбленным хватило всего 13 дней, чтобы стать друг для друга чужими людьми, пишет sportbox.

Вряд ли стоит сильно переживать за молодых людей. Ямаля постоянно окружают красивые девушки, так что вскоре Ламин снова будет выкладывать совместные фото с какой-нибудь моделью или тиктокершей. А Николь, кажется, уже определилась с выбором. По крайней мере, самые внимательные исследователи социальных сетей убеждены, что исполнительница рэп-хитов от юного дарования «Барселоны» ушла… к игроку «Реала».

Известно, что Ямаль парень ревнивый — с одной из бывших подруг испанец порвал, когда та села на чужие колени. Застал ли футболист за изменой Николь — неизвестно, но певица попалась на том, что ставила лайки под постами «Реала» об аргентинском новичке Франко Мастантуоно и даже подписалась на того в социальных сетях. Попытка скрыть содеянное не увенчалась успехом — пресса всё разузнала, а потом узнал и Ламин. Теперь у него черная аватарка, а у бывшей девушки, вероятно, роман с новым игроком.

18-летний новичок мадридской команды совсем недавно еще был игроком «Ривер Плейта». Возможно, в таком статусе он не был интересен Николь. Но когда аргентинец перебрался в Испанию, да еще и подписал контракт с «Реалом», коварная дама положила на него глаз. Конечно, в спортивном плане достижения Мастантуоно не сравнятся с успехами Ямаля — Франко в составе сборной провел всего один матч, да и дебютировал недавно. Но Ники, может быть, обращала внимание на другие критерии.

Любопытно, что аргентинец играет практически на той же позиции, да и габаритами не слишком отличается от Ямаля. Создается впечатление, что Николь искала по параметрам 18-летнего правого вингера ростом под 180, свободно владеющего испанским языком и выступающем в топ-клубе Ли Лиги. Вот только первый выбор оказался неудачным. Можно предположить, что теперь «Эль-Классико» станет жарче. А может, и не станет, если через пару недель любительница молодых футболистов предпочтет кого-нибудь еще — просто в соцсетях появится еще одна черная аватарка.

