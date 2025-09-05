Белорусская госторговля застряла в «совке» Алесь Гудия

5.09.2025, 19:45

А ведь могли бы поучиться у соседей.

В Беларуси вновь заговорили об эффективности системы торгового обслуживания населения. 26 августа совещание на эту тему собрал Александр Лукашенко. Однако попытки властей реформировать сферу торговли давно стали иллюстрацией крылатой фразы: история повторяется в виде фарса. Государственным торговым сетям в очередной раз предписано догнать частников.

Попытки «подтянуть» государственную торговлю предпринимались не раз. От кампаний по укрупнению райпо и Белкоопсоюза до создания региональных и общереспубликанских сетей — итог оставался одинаковым.

Государственные магазины хронически убыточны или балансируют на грани рентабельности. При этом даже в небольших городах четко видна разница между двумя соседними магазинами: частный выстроен современно, полон товара и клиентов, а государственный зачастую напоминает музей советской торговли — с бедным ассортиментом и недовольными покупателями.

Казалось бы, уже есть очевидное доказательство: рынок отбирает сильнейших, но государство, прикрываясь идеологией, каждый раз поступает по-своему, игнорирует опыт прошлых провалов.

Почему частник всегда впереди

«Бабе Дуне на селе нужно молоко, мясо и кусок хлеба, а не цифровизация», — изрек Лукашенко на совещании. Потом он несколько раз возвращался к этому образу: «Ну да, баба Дуня сидит и тычет в айфон…»

В деревнях и малых городах проблемы торговли хорошо известны: логистика, падение численности населения, ограниченный спрос.

С ними сталкиваются все — и частные, и государственные игроки. Но если частник ищет нестандартные решения — оптимизирует ассортимент, открывает маленькие магазины «у дома», делает ставку на мобильные точки или онлайн-доставку, — то государственные сети надеются на расширение бюджетных субсидий.

Однако даже при льготах ради «социальной миссии» госкомпании проигрывают. Частник работает в конкурентной среде, которая стимулирует эффективность.

По сути дела, и частные, и государственные компании борются за одно и то же — за деньги. Только частники соревнуются за клиента, стремясь завоевать его доверие и получить его деньги через сервис и ассортимент. А госкомпании направляют усилия на получение государственных дотаций и субсидий, фактически забывая о покупателе.

Статистика говорит сама за себя: в январе — июле 2025 года почти 69% розничного товарооборота обеспечил частный сектор, тогда как госпредприятия дали лишь 8%. Причина проста: частники гибче, быстрее принимают решения, работают ради прибыли, а значит, вынуждены думать о сервисе и качестве.

Госкомпания же выживает не благодаря эффективности, а за счет подпитки из бюджета. Именно поэтому частный магазин в райцентре выглядит современно и прибыльно, а госпредприятие — как пример неудачной попытки бороться с законами рынка.

Идеология против экономики

Между тем главная проблема здесь не торговая, а системная. Беларусь застряла в постсоциалистическом транзите, где чиновники по-прежнему верят: рынок — это хаос, а государственное — «стабильно».

На деле же это банальный страх потерять контроль и признать собственную неэффективность. Ведь в рыночной системе такой чиновник оказывается ненужным.

По сути, это столкновение старого и нового. Старое не хочет уходить, потому что понимает: в конкурентной среде оно не выживет. Поэтому любые реформы госторговли превращаются в практическую реализацию мысли Жванецкого, которую он вкладывал в уста чиновника: «Без меня работать я вам не дам, а со мной у вас ничего не получится».

Многие жители уверены, что частный бизнес надежнее. И если бы климат в экономике и обществе был благоприятнее, все больше людей предпочли бы работать на себя, а не ждать подачек от государства.

Данные статистики подтверждают ущербность нынешнего подхода. В первом полугодии 2025 года чистая прибыль торговли упала почти на 20%, а доля убыточных организаций выросла до 24,6% против 18,1% годом ранее. Главная причина известна: директивное ценообразование.

На том же совещании было, например, отмечено, что убытки Белкоопсоюза (де-факто государственной структуры, которая постоянно получает господдержку) достигли 33 млн рублей.

Компании, которые должны работать в условиях рынка, вынуждены выполнять приказы сверху. В результате у них не сходится экономика: либо они держат цены и уходят в минус, либо повышают цены и попадают под раздачу от проверяющих органов. Долгосрочно это приводит только к росту убыточности и стагнации всей отрасли.

В белорусской торговой политике есть и психологический слой. На том же совещании правитель упрекнул «умных торгашей»: мол, не хотят работать на селе, а сами отдыхают на Лазурном берегу Франции. Это, однако, не аргументы, а банальная зависть, только возведенная в ранг государственной политики.

Чиновник, который сам не в состоянии способствовать росту эффективности бизнеса, испытывает раздражение, видя успехи частников. Поэтому вместо того чтобы учиться у них, он стремится ограничить, прижать.

Под лозунгами социальной справедливости скрывается банальная неэффективность. Ведь задача обеспечить равномерное снабжение по стране давно и просто может решаться рыночными методами — через гибкие форматы торговли, льготные кредиты с равным доступом к ним, развитие частной кооперации.

А ведь могли бы поучиться у соседей

Безусловно, отечественный ритейл отличается завидной адаптивностью. Но и ему все сложнее выживать в условиях нарастающего давления и все более сложного регулирования.

А между тем на белорусский рынок все активнее заходят российские сети — крупные игроки с протекцией и поддержкой большого внутреннего рынка.

И это уже не только экономический, но и политический фактор. Беларусь становится зависимой от российских поставщиков и сетей, теряя собственный бизнес.

При этом отечественные чиновники нередко закрывают глаза на проблему: дружба с Москвой важнее, к тому же возможностей ограничивать аппетиты российского бизнеса в Беларуси все меньше.

Сравнение с соседями только подчеркивает, насколько отстает белорусская торговля. В России, при всех ее проблемах, торговля развивается в более конкурентной среде.

В Польше или Литве интеграция в международный рынок привела к приходу зарубежных ритейлеров и лучших практик уже давно. Да, это создало вызовы для местных компаний, но одновременно повысило их уровень за счет того, что выжили сильнейшие и наиболее адаптивные.

Беларусь же застряла в прошлом, не имея ни настоящего рынка, ни глубокой интеграции в мировую торговлю.

Если очередные инициативы власти будут реализованы, торговлю ждет новый виток деградации. Попытки совместить директивное регулирование цен с требованием прибыльности никогда не работали и не заработают.

Рынок, конечно, все равно победит — вопрос только в том, какой ценой для рядового белорусского потребителя и через сколько лет.

Алесь Гудия, «Позiрк»

