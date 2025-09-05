Подарки с намеком Константин Эггерт

5.09.2025, 22:43

Россию ждут долгосрочные последствия.

Френч «а ля Мао Цзедун» на Си Цзиньпине - вот что запомнилось мне больше всего из образов пекинского парада по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Деталь немаловажная. До этого Си старался появляться на публике в костюме. Мол, «наша страна преодолела наследие маоизма, встроена в глобальную экономику и стала «нормальной».

Путин должен терпеть

В 1945 году всемирно признанным лидером Китая был генералиссимус Чан Кайши. Более того, начиная с 30-х годов и вплоть до 1949 года, в Китае шла чудовищно жестокая гражданская война. Победили в ней коммунисты. Френч Мао - и китайским гражданам, и миру: «Мы не отказываемся от наследия «великого кормчего» - диктатуры, полицейского государства, великодержавия и экспансионизма».

Интересно, каково было Владимиру Путину наблюдать этот маскарад с подтекстом? Его поколение (как и мое) выросло в эпоху жесткого противостояния Москвы и Пекина на почве идейной борьбы за первенство в мировом коммунистическом движении. Осуждение и разоблачение «китайского гегемонизма» было в СССР таким же повседневным делом госпропаганды, как, скажем, борьба с «агрессивным блоком НАТО» или «американским империализмом». Пограничные провокации Китая были повседневным фоном жизни Дальнего Востока. Самая известная из них - нападение на советскую заставу на острове Даманский в 1969 году.

Си Цзиньпин не мог не понимать, что френч напомнит гостям из Москвы именно об этом. Но все равно его надел - мол, «терпите, такая теперь ваша доля». Китай считает, что уже стал сверхдержавой номер два. Он надеется рано или поздно, стать номером один.

А Путину ничего больше не остается, как терпеть. Он сможет продолжать агрессию против Украины и сохранить свой режим без поддержки Пекина. Разумеется, не только его, но также Индии Нарендры Моди, важнейшего покупателя российской нефти.

Однако без закупок газа Китаем, без поставок оттуда технологий, включая необходимые для российского ВПК технологии двойного назначения, без политико-дипломатического содействия Пекина на мировой арене, России было бы крайне тяжело вести войну. Режим Си не скрывает: для него стратегически важно, чтобы Россия не проиграла войну. Ведь поражение может потенциально привести к изменению режима в Москве на более склонный к нормализации отношений с Западом. Это Пекину невыгодно. Там хотят видеть Россию стабильно зависимой от Китая.

«Сила Сибири - 2» - подарок Газпрому

Вот и во время торжеств в китайской столице Си сделал Путину подарок - согласился, наконец, на давнее предложение Москвы построить газопровод «Сила Сибири - 2». Он очень необходим Кремлю для поддержания в относительном порядке основной кормушки режима - Газпрома. Кроме того, Китай вводит пробный - на один год - безвизовый режим для россиян. Это одна из эффективнейших форм воздействия на общественное сознание, формирования позитивного образа Китая в России.

Москва пока не отвечает безвизовой взаимностью Пекину. В Кремле, видимо, опасаются, что «безвиз» для граждан КНР усилит их миграцию на Дальний Восток и в Сибирь. Ведь несмотря на окончательную демаркацию российско-китайской границы в 2005 году, государственные китайские школьные учебники часто упоминают, что некоторые российские территории, например, Приморье, Российская империя в свое время несправедливо отобрала у Китая. Вроде бы не претензия, но…

Тем не менее, если Пекин сочтет безвизовый эксперимент успешным, то Москве придется ответить взаимностью. Изоляция от Запада неизбежно ведет к росту зависимости от Китая. Китайский бизнес, китайские технологии, товары, туристы - все это с каждым годом укрепляет и продолжит укреплять прокитайскую ориентацию российского режима, и, благодаря массированной пропагандистской обработке, российского общества.

Разумеется, нет ничего дурного в добром отношении к соседям. Только есть один нюанс - соседним народом управляет жестокая диктатура, создавшая концлагеря для собственных граждан, готовящаяся к войне за «возвращение Тайваня» и ведущая фактически неоколониальную политику эксплуатации в странах «глобального Юга» и так называемого «постсоветского пространства». Большинство россиян индифферентно к судьбе демократии в собственной стране и не считает большой проблемой агрессию «их» страны против соседнего, якобы «братского» государства - Украины. В этих условиях убедить их в том, что в Китае все хорошо и он надежный партнер России не составит большого труда. Собственно, это уже реальность, если верить государственным российским социологам.

Для российского режима, как и для китайского, важнее всего самосохранение. Для этого обе диктатуры применяют схожие методы: пропаганда и великодержавие для «масс», репрессии - для несогласных, покупка влияния или запугивание - для окружающего мира.

Россия сегодня - младший партнер Китая, все более от него зависимый. Эта зависимость рано или поздно проявится в военно-политической сфере. Например, тогда, когда Пекин решит: пришло время «вернуть Тайвань в родную гавань». Как считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, тогда Китай вполне может предъявить Кремлю счет за поддержку и настоятельно «попросить» отвлечь Запад военной провокацией против альянса.

Возможно, этого не случится. Но последствия нынешнего сближения с китайским режимом по воле Путина будут иметь долгосрочные отрицательные последствия для России - военные, политические, экономические и психологические.

Константин Эггерт «Немецкая волна»

