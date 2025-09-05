закрыть
Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

  • 5.09.2025, 22:55
  • 2,430
Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь
Фото: charter97.org

И отказаться от поездок в нашу страну.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский в пятницу заявил, что польские власти рекомендуют всем согражданам покинуть Беларусь и не путешествовать туда.

Об этом сообщает RMF FM.

На брифинге в пятницу Вронский прокомментировал ситуацию с задержанием католического монаха Гжегожа Гавела – польского гражданина, которого белорусские власти обвинили в якобы шпионаже за российско-белорусскими учениями «Запад-2025».

«Министерство иностранных дел категорически не рекомендует путешествовать на территорию Беларуси. Польские граждане могут там столкнуться с событиями, которые не будут для них благоприятными. Это не демократическая страна, это также не страна, дружественная к Республике Польша», – сказал он.

Представитель польского МИД добавил, что Польша будет поддерживать задержанного в Беларуси польского гражданина.

«Мы исходим из того, что одной из целей этой меры, которая является очевидной провокацией, является дестабилизация ситуации как в Польше, так и укрепление своего имиджа в Украине. Мы не хотим участвовать в таком театре», – сказал Вронский.

