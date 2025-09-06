«В регионе происходят очень странные вещи»
6.09.2025
Эксперт назвал следующую цель РФ для атаки.
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак дал ответ, понимают ли на Западе, что Россия в случае мира в Украине на невыгодных Киеву условиях, восстановит свои военные возможности и прибегнет к новым агрессивным шагам. Особое внимание он обратил на безопасность стран Балтии.
«Запад - как Диснейленд: где все хорошо, горят лампочки и есть попкорн. Западный мир понимает ситуацию в Украине, но далеко не до конца. Это у нас война и мы все понимаем, однако если война придет уже к европейцам, они, конечно, ошалеют. Я даже не представляю, как тогда будут разворачиваться события. Но ведь безопасность стран Балтии действительно под большим вопросом. И такие слова - не информационная накачка. В регионе реально происходят очень странные вещи, которые меня искренне настораживают», - рассказал он в разговоре с «Главредом».
Также Ступак ответил, может ли Россия ответить Европе на военную поддержку Украины.
«Чем-то ответит, но было бы чем. Если бы мы об этом говорили в сентябре 2022 года, я бы, конечно, с вами четко согласился, что Россия будет мстить. Но сейчас, даже несмотря на разговоры об огромной экономике, Россия реально истощена», - говорит он.
По словам Ступака, Российская Федерация сейчас сожгла всю передовую военную технику, которая создавалась за время пребывания Путина у власти.
«Жирные нулевые и десятые, когда стоимость нефти доходила до 120 долларов за баррель, прошли. Сейчас таких цен нет и близко. К тому же в большей степени сожжено и все то, что клепали деды со времен окончания Второй мировой. Поэтому я не думаю, что за несколько лет Россия сможет восстановиться. Ее ждут серьезные проблемы», - резюмирует Ступак.