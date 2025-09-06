закрыть
«В регионе происходят очень странные вещи»

  • 6.09.2025, 8:59
  • 4,456
«В регионе происходят очень странные вещи»
Иван Ступак

Эксперт назвал следующую цель РФ для атаки.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак дал ответ, понимают ли на Западе, что Россия в случае мира в Украине на невыгодных Киеву условиях, восстановит свои военные возможности и прибегнет к новым агрессивным шагам. Особое внимание он обратил на безопасность стран Балтии.

«Запад - как Диснейленд: где все хорошо, горят лампочки и есть попкорн. Западный мир понимает ситуацию в Украине, но далеко не до конца. Это у нас война и мы все понимаем, однако если война придет уже к европейцам, они, конечно, ошалеют. Я даже не представляю, как тогда будут разворачиваться события. Но ведь безопасность стран Балтии действительно под большим вопросом. И такие слова - не информационная накачка. В регионе реально происходят очень странные вещи, которые меня искренне настораживают», - рассказал он в разговоре с «Главредом».

Также Ступак ответил, может ли Россия ответить Европе на военную поддержку Украины.

«Чем-то ответит, но было бы чем. Если бы мы об этом говорили в сентябре 2022 года, я бы, конечно, с вами четко согласился, что Россия будет мстить. Но сейчас, даже несмотря на разговоры об огромной экономике, Россия реально истощена», - говорит он.

По словам Ступака, Российская Федерация сейчас сожгла всю передовую военную технику, которая создавалась за время пребывания Путина у власти.

«Жирные нулевые и десятые, когда стоимость нефти доходила до 120 долларов за баррель, прошли. Сейчас таких цен нет и близко. К тому же в большей степени сожжено и все то, что клепали деды со времен окончания Второй мировой. Поэтому я не думаю, что за несколько лет Россия сможет восстановиться. Ее ждут серьезные проблемы», - резюмирует Ступак.

