6 сентября 2025, суббота, 12:58
Украинские дронщики превратили четыре российские гаубицы в пепел

Враг замаскировал артиллерию среди деревьев и разрушенных зданий, но это не помогло.

Операторы ударных беспилотников 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского показали кадры уничтожения четырех вражеских 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг замаскировал их среди деревьев и разрушенных зданий. Поражение было осуществлено совместно с военными 81-й отдельной аэромобильной бригады и 54-й отдельной механизированной бригады. «От вражеской техники остались только обломки и пепел», - говорится в Telegram-канале 45-й ОАБр.

