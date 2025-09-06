Украинские дронщики превратили четыре российские гаубицы в пепел
- 6.09.2025, 12:18
Враг замаскировал артиллерию среди деревьев и разрушенных зданий, но это не помогло.
Операторы ударных беспилотников 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского показали кадры уничтожения четырех вражеских 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг замаскировал их среди деревьев и разрушенных зданий. Поражение было осуществлено совместно с военными 81-й отдельной аэромобильной бригады и 54-й отдельной механизированной бригады. «От вражеской техники остались только обломки и пепел», - говорится в Telegram-канале 45-й ОАБр.