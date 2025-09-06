Volkswagen создал очень дешевую альтернативу Passat
- 6.09.2025, 15:20
Машина получилась очень крупной и выглядит современно.
Новый седан VW Sagitar 2026 модельного года поступил в продажу как дешевая альтернатива Volkswagen Passat. Машина получилась очень крупной, при этом седан действительно доступный и выглядит современно, пишет сайт OBOZ.UA.
Седан основан на VW Jetta, но намного крупнее. Длина составляет 4812 мм при колесной базе в 2731 мм, ширина – 1813 мм, а высота равна 1479 мм. Машина действительно большая.
Пока известно, что моторная гамма нового VW Sagitar L будет представлена бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 160 л.с. В дальнейшем не исключено появление других вариантов.
Цена Volkswagen Sagitar L – от $16 000. Хотя ранее сообщалось, что автомобиль будет стоить 20 000 долларов в базовом исполнении.