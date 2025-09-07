Арина Соболенко — чемпионка US Open 7.09.2025, 8:02

2,410

Арина Соболенко

Первая ракетка мира завоевала 21‑й титул WTA в карьере.

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в финале женского одиночного разряда US Open – 2025, обыграв американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Соболенко выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Аманда Анисимова сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

После победы в финале Соболенко не сдержала слез. После матча она упала на колени и закрыла лицо руками.

Для Арины Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвертым на турнирах серии «Большого шлема».

Отметим, для белоруски Анисимова — неудобная оппонентка. Из девяти предыдущих матчей Аманда выиграла шесть — последний раз в полуфинале Уимблдона-2025.

Напомним, Соболенко является чемпионкой US Open – 2024. В прошлогоднем финале турнира она обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5. Белоруска стала первой теннисисткой со времен Серены Уильямс, защитившей одиночный титул на US Ope в 2013‑м и 2014‑м годах.

Сколько заработала Соболенко?

Открытый чемпионат США по теннису в текущем году предлагает самый большой призовой фонд в истории тенниса — рекордные 90 млн долларов. При этом турнир сохраняет равные призовые у мужчин и женщин. Титул в Нью-Йорке принес Соболенко пять миллионов долларов в качестве призовых (до вычета налогов).

