Китайское телевидение потребовало удалить видео разговора Си с Путиным о бессмертии 7.09.2025, 9:34

Глава Кремля практикует экзотические способы продления жизни.

Международному информационному агентству Reuters пришлось удалить четырехминутное видео, в котором руководитель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обсуждали возможность продления жизни. Этого потребовало Центральное телевидение Китая (CCTV), решившее отозвать права на использование данных материалов.

Разговор был записан, когда Си и Путин шли на парад в Пекине, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Китайский лидер сказал, что «раньше люди редко доживали до 70 лет», а сейчас в этом возрасте «ты все еще ребенок». В ответ Путин заявил, что развитие биотехнологий и пересадка органов в перспективе могут приблизить человека к бессмертию. Си заметил, что «шанс дожить до 150 лет есть уже в этом столетии».

Reuters смонтировало ролик на основе полученных материалов и распространило его среди тысячи подписчиков по всему миру. После этого юридический отдел CCTV обвинил агентство в нарушении условий использования записи, заявив в письме, что «редакционная обработка привела к явному искажению фактов и заявлений, содержащихся в лицензированной трансляции».

Видео было удалено, однако в редакции с претензиями не согласились. «Мы внимательно изучили опубликованные материалы и не нашли оснований полагать, что давняя приверженность Reuters точной и беспристрастной журналистике была скомпрометирована», — подчеркнули в агентстве.

Сам Путин подтвердил, что говорил с Си на тему возможности продления жизни до 150 лет и потенциального бессмертия. «Современные средства и оздоровления, и медицинские средства, даже там хирургические всякие [операции], связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, <…> а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — сказал он на пресс-конференции.

В октябре Путину исполнится 73, при этом он, находясь у власти уже четверть века, обеспечил себе возможность править Россией до 2036 года. Большинство высших должностных лиц в стране примерно того же возраста. О том, что окружение Путина охвачено навязчивой идеей продления жизни, сообщали близкие к Кремлю источники «Медузы». По их словам, из-за этого от российских ученых потребовали ускорить исследования в области борьбы со старением.

Главным лоббистом собеседники издания называли Михаила Ковальчука, 78-летнего президента Курчатовского института и давнего друга Путина. Он же руководит государственной программой исследований в области генетики, в которой участвует старшая дочь российского президента — Мария Воронцова.

Сам Путин, несмотря на доступ к передовым технологиям, практикует экзотические способы продления жизни. В частности, источники The Times утверждали, что он регулярно принимает ванны с кровью из пантов сибирского оленя, которым приписывают омолаживающие свойства и положительное влияние на мужскую потенцию.

