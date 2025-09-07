Дроны залетали прямо в окна: РФ ударом по Киеву убила трехмесячного мальчика и его мать 7.09.2025, 10:28

Появились фото поврежденных жилых многоэтажек.

Войска страны-агрессора России ударом по Киеву убили мать и ее трехмесячного сына. Отец мальчика получил тяжелые травмы. Вражеские дроны залетали в обычные квартиры прямо в окна.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По состоянию на девять часов известно о более десяти локаций с повреждениями, пишет OBOZ.UA.

Прямые попадания в многоэтажки

По словам чиновника, есть прямые попадания в жилые многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах.

«Вражеские дроны залетали обычным людям в обычные квартиры – прямо в окна», – написал руководитель МВА в Telegram.

В 16-этажке в Святошинском районе повреждены последние три этажа. В девятиэтажке частичное разрушение с 4-го по 8-й этаж. Здесь по состоянию на сейчас двое погибших, среди них ребенок.

«Россияне убили мать и ее сына, которому было всего три месяца, а у отца – тяжелые травмы», – рассказал Тимур Ткаченко.

В другой девятиэтажке поврежден третий этаж. Здесь спасатели спасли девять человек. На всех локациях продолжаются работы.

В районе есть возгорание автомобилей. Сейчас спасатели укрощают пожар в нежилой зоне.

Кроме этого, повреждена крыша одного из детских садов. Здесь было небольшое возгорание, которое ликвидировали оперативно. Пострадало жилье людей и в Дарницком районе.

Дрон попал в четырехэтажный дом, предварительно есть частичное разрушение 3-го и 4-го этажей. По меньшей мере два человека пострадали.

