закрыть
7 сентября 2025, воскресенье, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путин вляпался»

2
  • 7.09.2025, 10:55
  • 5,558
«Путин вляпался»
Григорий Тамар

Как лишить его последнего шанса на спасение.

Военный историк Григорий Тамар в интервью для Алексея Гомона на YouTube ответил на вопрос, как Украина должна относиться к ультиматумам Путина.

Григорий Тамар возмутился вопросом о том, как стоит реагировать на требование Путина отдать ему часть украинских территорий: «Путин несет какую-то ахинею. Кто ему что должен в Украине? Это просто смехотворно. На самом деле, нет. Вы говорите: я привожу исторически аналогии. Ну, Гитлер. Он требовал, чтобы в Чехии референдумы проводились, в Польше».

«Путин вляпался. Давайте называть вещи своими именами. Единственное, что может его спасти в этой ситуации, - это если ваш народ проявит слабину. Если же ваш народ проявит такую волю к победе, которую проявлял до сегодняшнего дня, то кончится эта вся история для Путина плачевно», - предостерег украинцев израильский офицер.

Затем Григорий Тамар высказал свое несогласие с предположением, что после устранения Путина война не закончится: «Я с Будановым не согласен. Давайте вспомним Корейскую войну. Я склонен предположить, что произойдет то, что происходило уже неоднократно в истории. Когда Путин умрет, во-первых, будет прекращена война. Даже если не будет какого-то дипломатического решения, будет просто прекращение огня. Потом, смотрите, в свое время смерть Ивана Грозного привела к распаду государственности».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров