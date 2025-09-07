Григорий Тамар

Как лишить его последнего шанса на спасение.

Военный историк Григорий Тамар в интервью для Алексея Гомона на YouTube ответил на вопрос, как Украина должна относиться к ультиматумам Путина.

Григорий Тамар возмутился вопросом о том, как стоит реагировать на требование Путина отдать ему часть украинских территорий: «Путин несет какую-то ахинею. Кто ему что должен в Украине? Это просто смехотворно. На самом деле, нет. Вы говорите: я привожу исторически аналогии. Ну, Гитлер. Он требовал, чтобы в Чехии референдумы проводились, в Польше».

«Путин вляпался. Давайте называть вещи своими именами. Единственное, что может его спасти в этой ситуации, - это если ваш народ проявит слабину. Если же ваш народ проявит такую волю к победе, которую проявлял до сегодняшнего дня, то кончится эта вся история для Путина плачевно», - предостерег украинцев израильский офицер.

Затем Григорий Тамар высказал свое несогласие с предположением, что после устранения Путина война не закончится: «Я с Будановым не согласен. Давайте вспомним Корейскую войну. Я склонен предположить, что произойдет то, что происходило уже неоднократно в истории. Когда Путин умрет, во-первых, будет прекращена война. Даже если не будет какого-то дипломатического решения, будет просто прекращение огня. Потом, смотрите, в свое время смерть Ивана Грозного привела к распаду государственности».

