Нашли тело белорусского туриста, пропавшего на Эльбрусе 1 7.09.2025, 10:59

4,154

Белоруса обнаружили в районе водопада Терскол на высоте 2800 метров.

В Эльбрусском районе велись поиски 26-летнего туриста из Беларуси, который пропал во время восхождения на гору Терсколак (высота — около 3800 метров). Как сообщается, мужчина не был зарегистрирован официально и перестал выходить на связь.

К месту направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также специалисты центра «Лидер». В настоящее время проводится аэровизуальное обследование местности.

Ситуация с пропавшим на Эльбрусе белорусским альпинистом находится на особом контроле МИД Беларуси, сообщили в ведомстве.

«Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами, а также с отцом пропавшего. МИД продолжит информировать о развитии событий по мере поступления подтвержденных данных», — говорится в сообщении.

Дополнено

По состоянию на 09:10 воскресенья поисковые работы в Эльбрусском районе завершены.

— В районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Незарегистрированный турист из Республики Беларусь не выходил на связь с 3 сентября. К работам привлекались 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из центра «Лидер», — отметили в МЧС Кабардино-Балкарии.

