Победа под Оршей: как наши предки применили огневой бой при разгроме московитов 1 7.09.2025, 13:24

Гениальная тактика Острожского оттачивалась заранее.

Победа князя Константина Острожского над ратью московских бояр во многом была определена массовым применением огнестрельного оружия, которое для начала 16 века было сенсационным новшеством в военном искусстве.

Московские воеводы полагались на боевую мощь армии, успешно сражавшуюся по шаблонам средневекового воинства. Тяжелая конница наносила таранный удар, а врага добивали при паническом отходе легкие всадники, засыпавшие беглецов ливнем стрел.

Тактика Острожского в битве 1514 года под Оршей сочетала последовательные действия сразу трех родов войск. Гетман поставил конкретные задачи для своей пехоты, кавалерии и артилеррии. Последняя сыграла решающую роль в разгроме самонадеянных воевод Ивана Челяднина и Михаила Булгакова-Голицы. Недаром российский современный исследователь В.Пенской, анализируя ход Оршанской битвы, указал на революционную тенденцию военной мысли Острожского. Отжившая средневековая тактика не выдержала столкновения с тактикой нового строя, насыщенного огневым боем, пусть и еще несовершенной, но пороховой артиллерией.

В Европе достаточно продолжительное время стрелковое огнестрельное вооружение не выдерживало конкуренции с арбалетами и луками.

Но в 15 столетии бургундцы нанимают немцев и фламандцев с аркебузами. Применение кулеврин начинает носить массовый характер, причем это заметно уже в войнах Карла Смелого. Но на первых порах стрелять из громоздких аркебуз было делом рискованным. Орудие долго заряжалось и ловкий парень с алебардой мог в считанные мгновения подобраться к стрелку, чтобы в ярости снести ему голову одним мощным ударом. Считалось, что использование огнестрельного оружия — удел мерзавцев, которым чуждо всякое понятие благородства, уважения противника на поле брани.

Гуситы первыми в Восточной Европе расправились с рыцарями Габсбургов, установив небольшие пушки в своих возах, с которых они с дальней дистанции могли успешно громить рыцарский конный строй. Свою тактику чехи экспортировали венграм, которые стали бить турок с помощью пушек на возах уже в 1470-х годах. Даже бесстрашные сипахи и янычары великого султана падали ниц перед залпами грохочущих орудий.

Гетман Острожский, безусловно, припоминал в 1514 году тактику литвинов прошлых лет. Показательна была встреча войск Витовта на поле Грюнвальда с артиллерией Тевтонского Ордена. Хронист Ян Длугош упомянул, что бомбарды рыцарей не смогли остановить атаки конницы литвинов из-за нерасторопности артиллеристов, сделавших по наступающим не более двух выстрелов.

Отказаться от арбалетов польскую пехоту в 15 веке заставило появление рушниц (rusznica), которые совершенно победили арбалет к началу Ливонской войны. Рушницы в сражении при Клецке помогли литвинам одолеть татар, которые не имели такого вооружения и полагались на традиционные луки со стрелами.

Показателен бой при Вишневце 1512 года. Тогда гетман Константин Острожский решил выставить перед наступавшей татарской конницей триста стрельцов с рушницами, которые залпами посбивали всадников из седел. Татары пытались засыпать литвинов стрелами, но несли жестокие потери от пальбы литвинской пехоты.

Опыт огневого боя уже в больших масштабах был распространен в битве под Оршей 1514 года, когда гетман выставил против московитов уже не 300, но три тысячи опытных стрелков да еще и с пушками. Били московитов не только с фронта, но и с флангов, простреливая весь наступавший боевой порядок насквозь. Пуля сразила в первых рядах князя Ивана Ивановича Темку Ростовского, который командовал костромичами в Передовом полку.

Примечательна подготовка, произведенная гетманом накануне генеральной баталии, когда необходимо было скрытно выставить на позиции пушки. Острожский послал прикрыть переправу орудий легкую кавалерию, которая отогнала сторожи московитов от наводимых через реку Днепр мостов.

По ним и прошли возы с артиллерией и боеприпасами. Легкая кавалерия литвинов выполнила также заманивающий маневр, после которого, как пишет немецкий путешественник Сигизмунд Герберштейн в известных «Записках о Московии» (1549), ратники князя Михайлы Ивана Андреевича попали под массированный огонь литвинской артиллерии. Сметая первые ряды, артиллеристы Острожского последовательно переносили огонь пушек на цели в глубине московских полков.

Фактически пушкари Острожского своим боевым искусством подготовили решительную контратаку закованной в латы максимилиановского типа тяжелой конницы, наносившей удар копьями в сомкнутой линии. Эти всадники железной стеной прижали разбитых врагов к берегу реки Крапивны, в водах которых, как утверждает Псковская летопись, и потонуло множество воинов Московии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com