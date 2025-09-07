FT: Обвал нефтяных доходов загнал Путина в угол 7.09.2025, 14:03

Грядут неприятные решения.

Москва вынуждена урезать часть невоенных трат уже в этом месяце на фоне обвала нефтегазовых доходов и растущего дефицита, пишет Financial Times.

Даже краткий всплеск поступлений в июле ситуацию не спас: при крепком рубле, более низкой цене на нефть и замедлении роста дыра в бюджете расширяется.

По данным FT, под нож пойдут неприоритетные статьи - от убыточных санаториев и футбольных клубов до части инфраструктурных проектов.

Сенатор Анатолий Артамонов оценивал эффект в «до 2 трлн рублей», средства планируют перебросить на «оборону и безопасность», а по факту - на войну.

Почему денег не хватает

Военные траты с 2022 года в отдельные месяцы удваивались и даже утраивались - «рискованная стратегия», признают собеседники FT. Нефтегазовые доходы за январь - август рухнули на 20%, а дефицит за I полугодие достиг 4,9 трлн руб. (53 млрд долларов США) (~2,2% ВВП) при плане 0,5% ВВП.

Параллельно растут издержки экономики: дефицит кадров, сбои трансграничных платежей, ускоренная инфляция; железные дороги перегружены «поворотом на восток», угольная отрасль несет наибольшие с 1990-х потери.

Чего хочет Кремль?

На ВЭФ Путин заявил, что «Россия может позволить себе» больший дефицит. Силуанов докладывал, что готовит «предложения по наполнению бюджета», но в реальности опоры две: заимствования (процентная нагрузка снизилась после ключевой ставки с 21% до 18%) и ФНБ.

Половина ФНБ уже израсходована, часть активов за рубежом заморожена, потому властям выгоднее занимать, чем проедать остатки.

Что это значит

Иллюзия «денег хватит на все» закончилась. Как отмечает Александра Прокопенко (из Carnegie), теперь власти вынуждены расставлять приоритеты, и первые под сокращения пойдут гражданские расходы. На практике это означает более бедные регионы, заморозку проектов и растущую зависимость бюджета от долгов и цен на сырье.

